九巴母公司委員會到新加坡考察　了解用手機程式監察車長駕駛行為

巴士安全問題成為社會關注的熱話，九龍巴士及龍運巴士母公司載通國際，由集團主席梁乃鵬領導的特別委員會，早前就此到新加坡考察，以了解當地最新的巴士裝備和設施；同時，又與新加坡陸路交通管理局的代表會面，就交通政策、有效管理專營巴士、科技應用提升道路安全等多個議題進行分享和交流。

Go-Ahead Singapore向考察團主席梁乃鵬（左五）等人詳細介紹系統的運作。（九巴提供圖片）

載通國際特別委員會在去年2月到成立，當中包括身兼委員會主席的載通國際董事會主席梁乃鵬、載通國際董事會副主席陳祖澤和獨立非執行董事曾偉雄。委員會在1月15至17日聯同考察團前往新加坡進行交流，成員包括九巴董事總經理李澤昌、副車務總監黃健輝、法律部主管梁灝然，以及陽光巴士執行董事「4點鐘許sir」許鎮德。

了解儲存行車紀錄助調查意外​

考察團分別到Tower Transits Singapore與Go-Ahead Singapore兩間巴士公司，了解如何利用最新科技系統，包括以手機應用程式和RFID技術，監察車長的駕駛行為；另外亦看到巴士公司如何以大數據儲存行車紀錄，以進行意外調查和分析路面狀況。

另外，他們亦有跟新加坡陸路交通管理局的代表會面，就交通政策、有效管理專營巴士、科技應用提升道路安全等多個議題進行分享和交流。