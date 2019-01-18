立法會討論巴士車長被乘客打　何君堯：聘綜援人士任巴士安全大使

去年2月大埔公路發生嚴重車禍，一輛872號九巴駛至大埔尾村附近時失控翻側，造成19人死亡。行政長官林鄭月娥隨後成立委員會，全面檢視專營巴士 的營運及監察，委員會在16個範疇下共提出45項建議。立法會交通事務委員會今日（18日）討論巴士司機工作安全問題，立法會議員何君堯發言稱，可聘綜援人士於巴士內任「安全大使」，協助司機安全駕駛。

運輸及房屋局局長陳帆出席會議時表示，局方正詳細檢討有關司機的工時指引，預計於明年完成。（資料圖片）

會上議員討論巴士車禍檢討小組的指引，公民黨議員譚文豪指現時司機特別更工時為14小時，部份國家的工時限制雖然較香港長，但休息時間亦較多，質疑本港規定草率。運輸及房屋局長陳帆回覆指，明白譚的憂慮，會加入醫學化及科學科疲勞指引再作檢討。

此外，日前有兩名操國語女乘客，疑因搬運行李時碰撞與男司機爭執，一人拉扯男司機頭髮，一人從旁指罵，司機發出痛苦的叫聲，但無還擊之力，任由乘客欺凌，案件原列作糾紛，但事件中未有人被捕即引起社會熱議。

多名議員提及到巴士司機執勤期間被辱罵和襲擊的問題，認為要加強執法及檢控。立法會議員何君堯發言時表示，為鼓勵綜援人士再投入社會，建議於巴士內當「安全大使」協助司機能順利行車。

日前網上流傳一條短片，有兩名操國語女乘客，疑因搬運行李時碰撞與男司機爭執，一人拉扯男司機頭髮，一人從旁指罵，司機發出痛苦的叫聲，引起外界熱議。（網上截圖）

陳帆強調，香港是文明社會，不能容忍車長被恐嚇及襲擊，目前已有法例規管相關行為，以保障司機的人身安全，政府亦正與營辦商研究在巴士安裝錄音錄影設施記錄，以及於車長坐位裝上保護封罩。此外，局方將推廣乘客禮讓的公眾宣傳活動，如考慮於車廂內貼出告示提醒乘客應有禮貌，並會與警方合作加強檢控。