【潘樂陶涉僭建】潘否認指控案3月審　庭外稱對脫罪有百分百信心

律政司司長鄭若驊去年上任首日，便爆出與丈夫潘樂陶位於屯門小欖海詩別墅的兩幢獨立屋涉僭建。經屋宇署調查及律政司諮詢法律意見後，刑事檢控專員律認為證據不足，不對鄭若驊提控，只票控潘樂陶一人。案件今（18日）於屯門法院提堂，潘由資深大律師麥高義代表，並否認指控，裁判官把案押後至3月26日審訊，料將審訊一天。潘離庭時向傳媒稱，有百分百信心能洗脫罪名。

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶否認僭建指控。（盧翊銘攝）

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辯方將爭議水池是否屬建築工程

被告潘樂陶，78歲，庭上透露，有人告發潘於2017年4月2日至2018年1月9日，身為於屯門小欖海詩別墅3號屋業主，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便在上址展開或進行建築工程，即一個水池構築物。

代表潘的資深大律師麥高義（Gerard McCoy）透露，控方將傳召1位屋宇署職員作專家證人，另會呈上5位職員的書面證供。辯方同意該水池未獲屋宇署的書面許可，但指爭議之處為該水池是否屬於建築工程。

屋宇署接傳媒查詢揭發事件

資料顯示，屋宇署於2017年年尾接獲傳媒查詢，指屯門海詩別墅包括鄭若驊名下的4號屋，及其丈夫潘樂陶和女兒潘穎欣名下的3號屋，指有疑似僭建物。鄭若驊上任後，為避嫌而授權刑事檢控專員梁卓然資深大律師處理此案。

潘獨立屋水池有僭建之嫌

屋宇署經調查，刑事檢控專員隨後委任蔡維邦資深大律師，就是否有足夠證據就兩屋的僭建物提刑事檢控給予獨立的法律意見，認為潘樂陶及其女兒名下的3號屋，有一個水池構築物，疑屬潛建。律政司最後就3號屋的僭建物檢控潘樂陶和潘穎欣，但未有對鄭若驊作出檢控。

鄭若驊屋僭建物難追溯建造日期

鄭若驊持有的4號屋，從航空照片所見，其天台屋、地下樓層外牆擴建物、地下車房對出L形玻璃簷篷、花園覆蓋甲板，均在她成為登記業主前已建成；其他較小型僭建物，則難以從照片估計其建造日期。另外，專家指僅以混凝土結構的現有狀況，不可能評估地庫的建造日期。

案件編號：TMS15101/18