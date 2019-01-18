【收緊長者綜援】政府拒回復至60歲門檻　社協繼續尋求司法覆核

社會福利署早前宣布調高申領長者綜援門檻，由60歲調升至65歲；社區組織協會早前聯同一位59歲市民到法援署申請法援，冀就事件提呈司法覆核。 受社會輿論影響，特首林鄭月娥今（18日）宣布將推出「就業支援補助金」，補貼60歲至64歲健全人士領取綜援與長者綜援間的差額。但社協批評政府仍堅持將「長者綜援」定義提高到65歲，是長者福利的倒退，因此將會繼續申請司法覆核。

社協早前就政府提高申領長者綜援門檻尋求司法覆核。（資料圖片/盧翊銘攝）

特首林鄭月娥今（18日）公布將為60歲至64歲申領綜援的健全人士提供「就業支援補助金」，即1,060元的現金津貼。款額相等於單身成人與長者綜援的差額，有關款項亦毋須事先申請，亦不涉及額外行政費用。

新制及剔除部分原本合資格受助人

社協及香港老人權益協會在下午發表聲明，回應政府的措施。社協在聲明指出，措施雖反映政府已承認60歲至64歲長者有一定的生活需要，但不接受政府將該群綜援申領人由本來的長者綜援類別，分配至失業綜援類別的決定。社協指，新的規定將資產限額收緊，剔除了部分原來符合申領長者綜援的受助人，令他們失去包括牙齒津貼、眼鏡津貼等一系列的長者特別津貼，社協對此表示反對及不接受。

社協重申，將長者綜援提高至65歲是長者福利的倒退；現階段會繼續與申訴人商討，繼續尋求申請司法覆核。聲明中又要求，政府應撤回將門檻調高到65歲的決定，並全面檢討綜援制度；又促請法庭頒令指新政策違法，禁制特區政府執行有關政策。