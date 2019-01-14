【收緊長者綜援】社署曾通知5月可領長者綜援　被DQ長者提覆核

社署早前公布下月起調高領取長者綜援的合資格年齡至65歲，惹來社會爭議。社區組織協會今（14日）聯同一位59歲市民到法援署申請法援，冀就事件提呈司法覆核。 該名長者指，去年10月曾收到社署信件，指將於2019年5月起可獲長者綜援，惟政府公布提高申領長者綜援門檻，他得悉後再向社署查詢，已獲回覆指，不會向他發放長者綜援。他指政府提高長者綜援年齡門檻違反《基本法》第36條及第145條，盼透過司法覆核推翻政策，保留門檻維持於60歲。 社區組織協會社區組織幹事蔡耀昌批評，政府在坐擁千億盈餘的情況下，仍決削減長者綜援福利，做法違反《基本法》列明香港居民擁有的「社會福利權」，計劃向法庭申請臨時禁制令，阻止當局於2月1日推行新措施。

黎先生（化名）已申領綜援長達五年。（盧翊銘攝）

黎先生曾收到社署信件通知，可在5月領取長者綜緩。(受訪者提供)

年近六旬 曾多番求職不果

社協今日（14日）陪同黎先生(化名)到法援署申請法援。他指，自己礙於身體血糖高，不時感頭暈目眩，難以外出工作，因此5年前始申領綜援維生。他憶述，過往曾轉到申領殘疾人士類別，但在一年後身體情況變得穩定，因此已返回申請健全成人類別。

去年10月曾收社署信件 通知可獲長者綜援3,485元​

他續說，曾參加社署轄下的自力更生支援計劃到不同公司見工，惟對方查閱他的醫療記錄後便叫他等消息，多年來求職不果。黎先生早於去年10月收到社署信件，通知其可於今年5月領長者綜援類別，而綜援金額將會提高至3,485元，即長者綜援可獲金額；再加上長者「社區生活補助費」的330元，每月可領申合共3,815元。

蔡耀昌指，計劃在期間向法庭申請臨時禁制令。（資料圖片/李澤彤攝） 曾向社署查詢 社署表示不會獲長者綜援 然而，在政府公布相關措施後，社協於上周五（11日）再致電社署社會保障科查詢，對方表示受新政策影響，個案將不會轉為長者綜援類別。黎先生坦言，單靠申領健全成人類別綜援，其標準金額僅得2,525元，平均每天只能花費約80元，生活捉襟見肘：「香港嘅生活指數80蚊食三餐，能唔能夠生活到？」

計劃向法庭申請臨時禁制令

社區組織協會社區組織幹事蔡耀昌指，政府在坐擁千億盈餘的情況下，仍決削減長者綜援福利，做法違反《基本法》列明香港居民擁有的社會福利權。

他續指，按黎先生的經濟情況，預料可替其成功申請法援，並計劃在期間向法庭申請臨時禁制令，阻止當局於2月1日推行新措施，又指相信案件具非常合理勝訴機會。

擬調整領取綜援入息豁免 蔡耀昌：不接受小優小惠

勞福局局長羅致光今早表示，正研究調整領取綜援的入息豁免，以及優化資助僱主聘請中高齡人士的條件，協助長者就業。蔡耀昌明言，不會接受政府以「小優小惠」處理事件，又指該研究方法亦須申請人外出工作，做法不近人情。

《基本法》第36條列明，香港居民有依法享受社會福利的權利。勞工的福利待遇和退休保障受法律保護。而《基本法》第145條則指，香港特別行政區政府在原有社會福利制度的基礎上，根據經濟條件和社會需要，自行制定其發展、改進的政策。