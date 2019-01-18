【收緊長者綜援】政府推就業支援補助金　關注團體批有意淡化事件

社會福利署早前公布，將調高申領長者綜援的年齡門檻至65歲，2月1日生效，惹來社會熱論；行政長官林鄭月娥今日（18日）召開記者會，公布多項勞工福利新措施，當中包括將為60歲至64歲健全人士提供「就業支援補助金」，即1,060元的現金津貼。款額相等於單身成人與長者綜援的差額，有關款項亦毋須事先申請，亦不涉及額外行政費用，同樣2月1日起實施。 香港長者權益協會總幹事李立航批評，政府未有解決帶來的實際改變，認為政府有意淡化事件，為日後更改社會福利制度及「長者」定義鋪路。

林鄭月娥（左）今（18日）舉行記招，公布三項勞工福利新措施，當中包括「就業支援補助金」。（林若勤攝）

據政府今日提出的措施，2月1日起60歲至64歲申領健全人士綜援的人士將收到1060元現金津貼，若連同2月起加碼至每月2,525元的健全成人綜援，申請津貼者將可獲得共3585元，金額與長者綜援相同。

香港長者權益協會總幹事李立航表示，現時政府只是解決到援助金額差別的問題，但實際的改變依然未有處理。他指，很多長者本來打算在60歲申領長者綜援然後退休，但現時即使長者領取與長者綜援同樣的金額，他們仍要工作才能領取足額援助金；實際上依然是迫使60至64歲的長者工作。

李立航直言，是次調高申領長者綜援年齡門檻是原則問題，長者綜援作為本來已存在的社會福利，但時至今日合資格的人士卻不能享有同樣的權利，不能接受。他認為如果是因為財政問題而作出決定尚算合理，但政府去年收得大量財政盈餘，質疑為何依然決定推出有關的措施。

他又認為，即使政府強調補助金並非臨時措施，「但根本上就係臨時措施」，批評做法有意讓事件慢慢淡化，為日後更改社會福利制度及「長者」定義鋪路。