【流感高峰】護士周日上街請願　醫管局9日後才提高特別酬金一成

冬季流感高峰期，流感活躍度持續攀升，醫護人手更見緊拙，醫院管理局大會今日（18日）通過調高特別酬金計劃（SHS）的津貼金額10%，將於1月28日至4月30日期間生效，即要等多九日才生效。醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯表示，SHS主要是「一啲心意」，望肯定前線的付出，鼓勵大家要團結「守住」。 被問到會否提前推行計劃時，醫管局僅指，今次的流感高峰期來得較急，而上調津貼金原意是應付農曆年前長假期的求診高峰，計劃亦並非只因應冬季流感而推出。

醫院管理局總護理行政經理潘恩榮（左）及總行政經理（聯網運作）張子峯向傳媒講述SHS計劃最新金額調整。（陳倩婷攝）

已增1800張病床 醫管局高層承認情況「嚴峻」

醫管局今日公布將於1月28日開始，上調SHS的津貼金額10%，總行政經理（聯網運作）張子峯表示，上調金額屬一次性質，並非恆常措施，亦坦承上調幅度不太吸引，但他解釋上調金額主因是希望前線同事知道，「我哋見到佢哋辛勞，多謝佢」，屬一點心意，亦不設硬指標。

張子峯又公立醫院至今已增加近1,800張短期及臨時病床，形容目前情況「嚴峻」，他指SHS屬自願性質，張希望今次的金額調整可鼓勵同事「行多幾步」，團結「守住」冬季流感高峰。

現時各間醫院已因流感爆發，醫護人員忙到不得了。（資料圖片）

去年特別酬金4億 今年暫未有預算

SHS新金額遲至本月28日才實行，即要等多九日，醫院管理局被問到會否提早推行時無正面回應，僅指今次的流感高峰期來得較急，主要集中在今年第二周，而上調津貼金10%的原意是應付農曆年前長假期的高峰求診人次，計劃亦並非只因應冬季流感而推出。

去年冬季流感高峰期間的開支總額達6.5億元，其中4億元是SHS下的薪酬，醫管局指未能預算來年的SHS開支，但強調有充足資金應付。

增聘人手逾900名兼職及臨時醫護

今年度SHS將擴展至可容許文職及支援人員參與，另外，醫管局指截至1月13日，冬季流感高峰期間已聘請共901名兼職及臨時員工，分別有10名醫生、798名護士、11名專職醫療人員及82名醫院支援人員。

而去年成立的「自選兼職辦公室」則招聘了7名醫生及44名護士，共51及醫護人員。

醫管局指，日後未必會公布各個專科病房佔用率，因佔用率不能反映前線同事的工作量。（資料圖片）

兒科病床佔用率上周達100%

衞生防護中心今日公布，幼稚園或幼兒中心的爆發個案較以往多，建議其中191間幼稚園或幼兒中心明日起停課7天，該年齡群組入住的兒科病房佔用率亦有2上升趨勢。

數字顯示2019年首周、即1月1日至7日，公立醫院兒科病房佔用率平均為87%，最高是97%；至第二周、即1月8日至14日，兒科佔用率平均已達100%，最「爆滿」的一間更達108%。醫管局透露，正常情況下，每日少於200人需入住兒科病房，但現在已急增至高達260人需入院。

近日病人增加，醫護人員疲於奔命。（資料圖片）

不過醫管局指，日後未必會公布各個專科病房佔用率，因佔用率不能反映前線人員的工作量，反之臨時病床的增加才真正反映醫護工作量。

截至昨日，醫管局已增加近1,800張臨時病床及短期病床，醫管局指與聖德肋撒醫院及荃灣港安醫院合作，兩院分別提供48張及30張「借床」，現時僅有4名病人轉往聖德肋撒醫院。公立醫院可將穩定個案轉往上述兩院，惟現時較多病人有慢性病，醫管局正研究先將部分病人由急症醫院轉往復康醫院為中轉站，再轉往私院，以盡快騰出急症病房床位。

護協周日遊行集會「鬧爆」 醫管局：態度正面

香港護士協會將於下周日（20日）於政府總部外集會遊行，表達對現時工作量的不滿。醫管局指會以正面態度看待集會，參與同事及舉辦團體均因為關心病人、緊張醫院工作才會參加，強調同事的聲音很重要，又指並非因為有集會才到醫院聽取前線意見，日後亦會以正面態度與同事溝通。

護協主席：病房管理層「搬龍門」 阻護士申請加班

護協主席李國麟表示，醫管局為醫護人員特別津貼（SHS）提高10%金額，相對於護士的多項訴求而言，是「搔不着癢處」、「係象徵意義，等人星期日唔好去（集會）」，反問當局是否想推動更多護士出席集會。他指出，護協早前發出聲明，提出14項問題要求醫管局改善，包括護士與病人比例超過一比十、需要處理大量文書工作、人手嚴重不足、不停收新症而無時間處理現有病人、病房儀器破舊不更新等，而SHS都是設有多重關卡，阻礙醫護人員申請。

李國麟批評，雖然醫管局高層聲言鼓勵醫護參加SHS紓緩醫院服務壓力，但在病房層面的管理層卻諸多留難，以防止同事「濫用」SHS為由而阻止部分護士在一星期內申請SHS多於一次，也在病床數目上「搬龍門」，而令部分病房的醫護人員不符合申請SHS的門檻。李國麟質疑提高SHS金額能否增加更多人手到病房。