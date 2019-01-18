【流感高峰】攜高燒近40度女兒比賽　網民大罵其母：自私精

近日流感肆虐，不少幼兒「中招」發燒，多間學校爆發流感而需停課。惟在人人自危的流感高峰期，有家長卻帶高燒至攝氏39.9度的女兒參加跳舞比賽。女兒奪得亞軍後，還在網上炫耀，並標示「好勝的女兒」。急症室醫生鍾浩然表示，小朋友發燒時出比賽，有可能會因疲累而導致跌倒或暈倒的意外，而在密封的室內環境中比賽，亦很大機會傳染別人。

踏入流感高峰期，逾百間學校爆發流感，衞生防護中心今早表示再有4所學校爆發甲型流感。

惟在這非常時期，有家長仍帶確診流感、高燒至攝氏39.9度的女兒前往比賽。雖然獲得亞軍佳績，其母亦在社交網站貼出比賽相片，Hashtag讚美女兒「好叻」，又稱她是「好勝的女兒」、「打不死」，但該帖卻在被網民瘋傳，直指家長是「自私精」、「不知所謂」、「不負責任」，質疑不但女兒感辛苦，更有可能傳染他人。

家長分享：

網民反應：

急症室醫生鍾浩然。（資料圖片） 急症室醫生鍾浩然對家長的做法說：「極不鼓勵。」他表示，感冒的病人需要多休息、飲水，也應避免劇烈的運動。病人強行參與比賽，「不但表現會比平日差，而且我們會擔心孩子在比賽中途因為疲累、頭暈而跌倒，發生意外。」 鍾醫生又指，參加比賽雖不會增加出現流感併發症的風險，不過額外的運動會令身體狀態回復較慢。而在密封的室內環境比賽，也會增加傳染他人的風險。他建議在病人完全退燒後，才進行適量的運動。

據衞生防護中心資料，流感的傳播途徑主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。流感在病發前1天至病發後5至7天內感染他人，而幼兒或免疫功能嚴重受損人士的傳染期甚至更長。

衞生防護中心發言人表示，兒童如出現發燒，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應上課，直至退燒後四十八小時。

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