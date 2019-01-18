2歲女童感染侵入性腦膜炎雙球菌　留院治療　情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，個案涉及一名過往健康良好的2歲女童，自1月11日起出現發燒和嘔吐等病徵。該名女童於1月18日出現出疹和抽搐，同日被送往伊利沙伯醫院急症室求醫並入院治療。臨床診斷為腦膜炎，病人現時情況穩定。

2歲女童確診為腦膜炎，其腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。衞生防護中心的初步調查顯示，病人近期沒有外遊。病人的家居接觸者至今沒有出現病徵，衞生防護中心的調查仍在進行中。

衞生防護中心發言人解釋指，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由2至10日，一般為3至4日。

初起發燒、劇烈頭痛 嚴重可致命

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。而流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。

腦部損害則有可能導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。中心發言人提醒，腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重疾病，病人須盡快接受抗生素治療。