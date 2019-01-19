大寒回暖翌日氣溫急跌　天文台再下調下周二最低氣溫僅12度

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

明天（20日）將為二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，但天氣就繼續回暖；天文台預測明天大致多雲，最高氣溫達攝氏22度，最低為18度。

然而隨東北東北季候風在下周一抵達華南沿岸，氣溫將會顯著下降，天文台更第二次下調下周二（22日）氣溫，預料當日氣溫可低至12度。

天文台指，受偏東氣流影響，本港今早天氣清涼，預料今日大致多雲短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨。據天文台資料，在上午11時30分錄得的溫度為攝氏20.4度，相對濕度百分之68，紫外線指數3，強度屬於中。

明天（20日）將為二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，雖然名為「大寒」，但實際上「小寒」標誌着開始進入一年中最寒冷的日子，「小寒」才是氣溫最低的節氣。天文台預測明天大致多雲，有一兩陣雨，短暫時間有陽光，最高氣溫為22度，最低至18度。

據天文台最新的九天天氣預報，當渡過相對和暖的周日後，隨東北季候風在周一抵達華南沿岸，氣溫將會顯著下降，下周二早上天氣寒冷。天文台預料，下周一氣溫將跌4度，下周二更由早前預料的最低13度再度下調至12度，隨後周三開始氣溫逐漸回升。

天文台再下調下周二最低溫度，預測當日最低溫度只有攝氏12度。（天文台網頁截圖）

【天氣預報】季候風補充下周抵達　打鼓嶺將連續兩天跌至9度
【天氣預報】天文台調低下周氣溫　星期二跌至最低13度
東北季候風再臨　天文台下調周四溫度　最低僅14度
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。