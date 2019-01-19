大寒回暖翌日氣溫急跌　天文台再下調下周二最低氣溫僅12度

明天（20日）將為二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，但天氣就繼續回暖；天文台預測明天大致多雲，最高氣溫達攝氏22度，最低為18度。 然而隨東北東北季候風在下周一抵達華南沿岸，氣溫將會顯著下降，天文台更第二次下調下周二（22日）氣溫，預料當日氣溫可低至12度。

天文台指，受偏東氣流影響，本港今早天氣清涼，預料今日大致多雲短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨。據天文台資料，在上午11時30分錄得的溫度為攝氏20.4度，相對濕度百分之68，紫外線指數3，強度屬於中。

明天（20日）將為二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，雖然名為「大寒」，但實際上「小寒」標誌着開始進入一年中最寒冷的日子，「小寒」才是氣溫最低的節氣。天文台預測明天大致多雲，有一兩陣雨，短暫時間有陽光，最高氣溫為22度，最低至18度。

據天文台最新的九天天氣預報，當渡過相對和暖的周日後，隨東北季候風在周一抵達華南沿岸，氣溫將會顯著下降，下周二早上天氣寒冷。天文台預料，下周一氣溫將跌4度，下周二更由早前預料的最低13度再度下調至12度，隨後周三開始氣溫逐漸回升。