【天氣預報】天文台調低下周氣溫　星期二跌至最低13度

東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。本港今日早上天氣清涼，但下午氣溫回升，接近中午時份，氣溫普遍在17度以上，周末日間天氣和暖。不過，預料一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，根據最新的「九天天氣預報」，周末過後氣溫將急降，天文台調低下周初氣溫預測，周二的氣溫更將跌至13度，周三最低亦只得14度，其後氣溫會逐漸回升，下周中至後期天晴乾燥。

受到東北季候風影響，本港今早天氣清涼，各區介乎12至15度，但現時已回升至17度以上，預料今日部分時間有陽光，最高氣溫大約20度，吹和緩至清勁東風。上午11時30分，天文台錄得17.6度，相對濕度百分之72，紫外線指數2，強度屬於低。

受一股偏東氣流影響，周末期間華南沿岸雲量較多及有幾陣雨。但一股東北季候風補充會在下週初抵達華南沿岸，該區氣溫顯著下降。天文台最新的九天天氣預報調低下周初的氣溫預測，其中下周二的最低氣溫，由原來的14度下調1度至只得13度。

下周二天氣寒冷。（天文台）

周二早上新界跌至11度

而天文台的自動分區天氣預報就顯示，下周二早上新界地區將跌至只有11度，是否有機會發出寒冷天氣警告或有懸念。其後香港天氣，受乾燥的大陸氣流影響，氣溫會逐漸回升，下周大部分時間華南普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大。下周末大致天晴乾燥。