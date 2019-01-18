【天氣預報】季候風補充下周抵達　打鼓嶺將連續兩天跌至9度

一股偏東氣正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區，香港今晚及明日大致多雲，氣溫介乎17至20度，明日稍後將有一兩陣雨。由於預料一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，下周一氣溫將會急降，一日間最高及最低氣溫將有7度溫差，而周二氣溫將進一步下降，最低將跌至13度。而自動分區天氣預報顯示，打鼓嶺在周二早上7時及周三清晨時份，將出現個位數的9度低溫。

在下午近5時，天文台錄得氣溫18度，相對濕度百分之73；在京士柏錄得的紫外線指數是0.3，強度屬於低。香港今日天氣清涼，日間天氣回升時，各區最高氣溫介乎18至19度，而市區最低氣溫普遍為14至15度，新界地區則低見11至12度左右。

香港今日天氣清涼，日間天氣回升時，各區最高氣溫介乎18至19度。（香港天文台）

下周一氣溫將急跌



天文台表示，一股偏東氣正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區，周末期間華南沿岸雲量較多及有幾陣雨，預測香港今晚及明日大致多雲，明天氣溫介乎17至20度，周日將微升至18至21度，同時將有幾陣雨，吹和緩偏東風。

雖然周末期間氣溫回升，但下周將再次轉涼，因為一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區氣溫將顯著下降。下周一氣溫將急跌，最低只有14度，跟周日最高氣溫之間，出現7度的「溫度」。而周二氣溫進一步下降，最低料只有13度，較本周更凍。下周三氣溫雖然重新回升，但最低仍只有14度。

雖然周末期間氣溫回升，但下周將再次轉涼。（香港天文台）

下周大部分時間普遍晴朗



根據天文台的自動分區天氣預報更顯示，周二及周三清早時天氣料將最凍，屆時九龍區雖然仍有13度，但屯門、沙田、西貢及港島區等將降至只有11度，大埔、將軍澳及上水等地區只有10度，而打鼓嶺氣溫更出現個位數，跌至只有9度；而在下周三早上情況相若，打鼓嶺再次預測出現9度低溫。

而受乾燥的大陸氣流影響，下周大部分時間普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大,相對濕度最低只有百分之50。

打鼓嶺氣溫下周二及下周三早上將出現個位數，跌至只有9度。（香港天文台）