日本藝術家愛上香港叮叮成「電車男」　350相片裝飾慶115周年電車

七年前，58歲日本人松田浩一剛剛退休，他結束了在地產開發公司的37年工作，來到香港旅行。在港島的某處停步時，偶然見到兩架電車在他面前交匯，幾秒之間，車身上鮮艷的廣告，在他眼前快速變換，他形容那個瞬間「十分迷人」，令他印象深刻。 兩年後再次來到香港，適逢香港電車110周年，松田浩一始終沒有忘記香港的雙層電車。在跑馬地、北角、筲箕灣等多個站台反復勘景之後，他選中了筲箕灣總站前的一塊三角形區域，以香港的唐樓為背景，開始了為期五年的電車拍攝。他沒有想到的是，五年後的今天，他的照片竟然可以登上一架真正的電車車身，伴隨着香港電車的叮叮聲，一起駛入第115個年頭。

編號170的電車，車身的電車相片，是松田浩一的攝影作品。（林若勤攝）

在藝術電車的後門上，附有松田浩一姓名的羅馬拼音（Koichi Matsuda ）。

拍攝逾萬張 350張獲電車公司選用

當115周年藝術電車駛入視線時，松田浩一的表情是驚喜的。五年內有那麼多架電車從眼前駛過，但都沒有這一架特別。

定居日本大阪兵庫縣的松田浩一，近五年來赴港超過20次，拍攝的電車相片早已過萬張。當中350張獲選用來裝飾標誌電車踏入115年的專車車身，在香港這座城市中來回行駛，他顯得有些迫不及待，甫一停穩，便急急向前，不斷端詳。

這架特別的115周年藝術電車甫一停穩，松田浩一便細心審閱「上車」作品。（林若勤攝）

居民樓、晾衣架、冷氣機 松田浩一的香港印象

常常聽說這一代香港人熱衷於日韓文化，卻不知在上世紀80年代，日韓同樣有一批人對香港充滿幻想與憧憬。松田浩一的年齡大約亦屬於那一代。於是剛剛退休，他就來到了香港。高樓、港鐵、急行的路人令他有些眼花繚亂，而相對較慢的香港電車卻令他覺得最具香港特色。

「115年了，還在行駛，真的很神奇！」松田浩一感慨道，並指車身廣告獨特又色彩繽紛，「你不會在世界其他地方找到它。」

115年了，還在行駛，真的很神奇！......你不會在世界其他地方找到它（類似香港電車）。 松田浩一

日本和香港都有「電車」這個詞語，惟意思不同，松田浩一來港必定拍攝香港電車。（林若勤攝）

這張相片中，車前有三個香港中學生背着同樣的書包經過，松田浩一表示這張相片的前景及中景有少少呼應，自己很滿意。（受訪者提供）

長期筲箕灣總站拍攝 因具有三個香港元素

決定以車身廣告為拍攝主體後，松田浩一在跑馬地、北角、銅鑼灣等地進行勘查，最終他選擇了筲箕灣總站的一塊空地，作為拍攝的固定位置。他解釋，總站背後具有年代感的唐樓，居民不時出來晾衫，而斑駁的牆上亦有一台台冷氣機，「我覺得這三個元素很好地代表了香港。」

細看松田浩一的相片，在構圖上都是一致的。他透露都是用同一台相機拍攝，也一直是使用同一支等效35毫米焦段的鏡頭。每一張除了車身廣告不同之外，亦有一些巧思。他指着一張車身是書包廣告的電車相，車前有三個中學生背着同樣的書包經過，相片的前景及中景有少少呼應，他很滿意，更透露在拍攝時，偶爾也會有人、車經過，他也會將其記錄下來，作為記錄的一部分。

5年來，松田浩一自費來港約20次，幾乎是相隔數月就要飛來一次拍攝電車。（林若勤攝）

五年來赴港20次 拍攝超過500架車身

若是用「癡迷」來形容松田浩一大概並不過分。五年來，他總共自費來港約20次，幾乎相隔數月就飛來一次，每次一般只停留三天，除非落雨，否則雷也打不動每日下午2時至6時站在影相位拍攝電車的他。

當問他一共拍攝了多少相片時，他笑笑表示真的數不清了，「但一定過萬了！」。不過為了這次和電車公司的合作，他整理出超過500個不同車身，可以按照顏色、主題、人物分開不同的分類。儘管看不懂上面的中文字，但是有時光是看圖畫都已經覺得十分有趣。他表示拍攝時覺得輕鬆愉快，並形容香港電車「令人興奮」（exciting）、「色彩鮮豔」（colourful）以及「親切友善」（friendly）。

見到自己的相片真的出現在電車車身上，松田浩一笑個不停。（林若勤攝）

主動聯繫香港電車 為115周年電車做設計

五年來，松田浩一已經在東京、神戶、台北等多地舉辦了「香港電車」展覽。同時他亦在Instagram上發布了不少電車的相片，更有不少作品經過香港電車轉發。隨着115周年臨近，半年前他鼓起勇氣主動聯繫了電車公司，希望能夠用自己的作品為電車慶賀115周年。

經過數輪溝通，電車公司提供了編號170的全新電車，用來展示松田浩一的作品。車身上共有近350個不同車身的相片，同時兩面亦有10個九宮格主題作品。而在電車的後門上，附有松田浩一的英文姓名（Matsuda Koichi），以表示相片與藝術家的關係。站在電車前，他一直笑個不停。

+ 6 + 5 + 4

現時，這架115周年藝術電車已經駛出，沒有特定航線，市民可嘗試偶遇它。據香港電車工作人員表示，這架車預計會行駛2至3個月，作為115周年紀念活動的開始。