天氣過山車　天文台調高周日「大寒」最高23度　打鼓嶺周二僅9度

明天（20日）為二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，但天文台預測天氣將繼續回暖，下午4時半更新的預測顯示，最高氣溫較今早11時半的預報調高1度，至攝氏23度，如打破2001年錄得的23.3度，將創半世紀以來最高溫「大寒」。 然而和暖過後，周一氣溫將驟降，天文台今早更再下調下周二（22日）的最低氣溫至12度，當中打鼓嶺的氣溫更會跌至僅得9度。

今日天氣不太好，不過天文台預測下周一起將持續放晴。（袁澍攝）

明若達23.3度以上 將成半世紀最暖「大寒」

天文台指，受偏東氣流影響，一道雲帶會覆蓋華南地區，明天（20日）將會短暫回暖。天文台預料明日「大寒」不寒，最高氣溫將達到23度。翻查資料，18年前的2001年的「大寒」，錄得23.3度高溫，明天或打破18年前最暖「大寒」。

如果要再細數，根據天文台的紀錄，歷來最高溫的「大寒」是1969年1月20日，當年「大寒」氣溫高達26.4度，所以若明天最高溫度達到23.4度或以上，將超越2001年的紀錄，成為自1969年以後、近50年來最暖「大寒」。

歷年「大寒」高溫紀錄 日期（年/月/日） 最高氣溫（攝氏） 1969-01-20 26.4度 2001-01-20 23.3度 2010-01-20 22.7度 2018-01-20 22.7度

天文台預測未來數日氣溫將出現「過山車」，由明日最高23度，到下周二降至只有12度，新界地區溫差更大。（袁澍攝）

按天文台預測，下周二早上本港各區氣溫維持在攝氏10至11度，但打鼓嶺或會低至攝氏9度。（香港自動分區天氣預報截圖）

東北季候風周一殺到華南

在經歷和暖的「大寒」後，據天文台下午公布的最新九天天氣預報，東北季候風其後將在周一抵達華南沿岸，本港氣溫將會顯著下降，周二早上天氣寒冷。天文台預料，下周一氣溫將比周日最高氣溫下降5度，下周二最低氣溫更低至12度，隨後周三開始氣溫逐漸回升。

根據天文台的動分區天氣預報顯示，下周二早上7時正，多區氣溫只有10度，天文台總部氣溫12度，而打鼓嶺更會在周二和周三連續兩天出現個位數，預測兩日早上僅得9度。