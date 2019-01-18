【天氣．廿四節氣】周日大寒關節痛易發作　睡前熱水浸腳可補腎

本周日（20日）是廿四節氣中的大寒，是節氣中最後的一個，東亞地區在這天，通常也是一年中的最冷時期，惟近年氣象觀測記錄顯示，中國部分地區卻是大寒不如小寒冷，某些年份和沿海少數地方，全年最低氣溫仍會在大寒節氣這天出現。 大寒是屬於冬天的節氣，所以氣溫上比較寒冷，中醫師徐澤昌就提醒，大家要注意寒冷，穿衣避寒要盡量保溫、保暖，因寒性會侵襲人體關節，令關節痛容易發作；此外，飲食上要避開高脂、高鹽食物，否則會令血壓容易上升，加大中風危機。

在早上8時，天文台錄得氣溫為15.9度，相對濕度為百分之79；預測今日早上清涼，部分時間有陽光，吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。（按此閱讀：【天氣預報】今早清涼今晚有微雨）

徐醫師提醒，飲食上要避免進食高脂、高鹽食物。

風筒可減關節痛

本周日（20日）雖然天氣回暖，氣溫最高達21度，是近期最暖的一天，但當天同時也是廿四節氣中最後一個節氣大寒，理論上氣候寒冷，也令人容易生病，仁昌堂中醫診療所主診醫師徐醫師指，一些呼吸系統疾病如咳嗽、感冒、哮喘等毛病會較容易發生，另外一些心腦血管疾病，例如血壓高人士也要小心，患有心臟病人士更要注意自己的情況，「寒性會侵襲人體的關節，有時一些關節痛的人士也容易發作。關節疼痛的地方要好好保護，千萬不要受到風寒的入侵；在家可就地取材，用風筒調校至溫暖熱度，風力不要太大，用風筒熱力吹關節，吹至關節有輕微和暖就可以。」

徐醫師建議就地取材，可以用風筒的熱力吹關節。（VCG）

此外，如本身患有心腦血管毛病，要盡量避免操勞，在冬天更要多點休息，但亦要做適量輕量運動，維持身體血液循環，對身體較好。另一方面，他提醒大家在飲食上要避免進食高脂、高鹽食物，因為這些食物會令血壓容易上升，加大中風危機。

徐醫師指，浸腳有助補腎。（網上圖片）

大寒養生有兩穴位



養生方面，徐醫師教路，大家可以在睡前以熱水浸腳，，能促進腳部血液循環，提升睡眠質素，並有補腎效果，「因為在冬天主要是補腎，腳上有不同的穴位有強身健體作用，包括足底上的湧泉穴，這些穴位按摩它或浸它可有補腎的效果，浸腳的過程可以加薑、加鹽，效果更比較好。」

按壓背部的腎俞穴，也可以有補腎效果。

徐醫師更指，按壓背部的腎俞穴，也可以有補腎效果，「腎俞穴大約是命門旁兩隻手指。命門就是對正肚臍中間，大家找腎俞穴的位置大約是肚臍後正中，脊骨旁開兩隻手指的位置，可以找到腎俞穴，按壓時可以用手背這兩個關節在背部打圈按壓，按壓約30至50次至局部有點酸軟或發熱，亦有補腎效果。」

合桃、紅棗、栗子、龍眼肉和百合等食物可以補腎。（VCG）

飲食減溫補多補腎

大寒是最後一個節氣，之後迎來的是新的一個節氣周期，首個節氣會是立春，從中醫角度會認為「春生夏長、秋收冬藏」，在春天時應該是「生發」。故此雖然冬季著重進補，但過了大寒時節，順應季節變化，進補量應漸減，同時應減少比較滋補、溫補的食物，建議可食用一些比較平和地補腎的食品，包括合桃、紅棗、栗子、龍眼肉和百合等，在冬天進食這些食物，可有強身健體的作用，當中紅棗更同時可補益氣血。