天文台料「大寒」午後市區最高溫23度　近18年最暖　周二低見12度

今日（20日）是二十四節氣中的「大寒」，但天文台預料「大寒」不寒，預測最高氣溫達攝氏23度，屆時將成為繼2001年（錄得23.3度）最高溫的「大寒」。 然而，乍暖還寒的日子仍然持續，天文台預測周二(22日)市區氣溫將急降至12度，天晴乾燥，且日夜溫差也會較大。

近日天氣乍暖還寒，天文台預料周二氣溫會大幅回落，最低溫度只有12度。（資料圖片）

在今日上午11時30分，本港天文台錄得市區氣溫約22度，預料下午最高氣溫將升至23度，上水、打鼓嶺及石崗將升至25度，而屯門、青衣、沙田、將軍澳等地區也升至24度。今日大致多雲，部分時間有陽光，吹和緩東至東北風。

根據香港及珠三角區域自動分區天氣預報，預料本港下午3時氣溫介乎20至25度。（天文台網站截圖）

天文台表示，受東北季候風影響，未來一兩日華南氣溫顯著下降，早上寒冷。預料乾燥的季候風會在本週持續影響華南，該區普遍天晴，日夜溫差較大。根據天文台最新預測，明日（21日）本港氣溫顯著下降至最低14度，其後一天（則周二）將進一步氣溫回落至最低12度，但天晴及日間非常乾燥。至本週中後期，氣溫將稍回升，且大致天晴，最高氣溫升至20度或以上，但去到下週初，多雲的天氣又再重臨。

翻查天文台記錄，最高溫的「大寒」發生在1969年，當年「大寒」最高氣溫達26.4度；而最寒冷的「大寒」發生在1895年，最低氣溫只有7.2度。

（天文台網站截圖）