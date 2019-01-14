【天氣．台長專訪】岑智明憶山竹襲港：天文台似醫生能救人生命

2018年的香港天氣大事，單是一個超強颱風山竹襲港，已令大家留有深刻回憶，甚至可能是猶有餘悸，而市民可能還會記起，當日颱風來襲時，雖然令香港全城留下一片頹垣敗瓦，但卻沒有人命損失，背後功臣之一，相信香港天文台可佔一席位──全靠天文台史無前例提早作出預警，令市民不敢掉以輕心。當全城嚴陣以待，可能就是最好的防災良策。 天文台應對山竹應記一功，或許跟天文台之首、台長岑智明有關。他自2011年上任後，任內三度發出十號颶風信號，似乎對付最強風暴經驗豐富。他接受《香港01》專訪時就憶述，山竹襲港時人在天文台總部指揮大局，經歷50小時不眠不休，更直言都有「驚過」，「我們在七樓，大廈也在搖；但你明知道會很嚴重，驚也沒有辦法，絕不能怕到手忙腳亂。」最終，香港成功在颶風來襲下錄得零死亡，他就形容天文台的工作也跟醫生相似，原來同樣能救人一命。

在上午8時，天文台錄得的氣溫為18.1度，相對濕度為百分之89；在京士柏錄得的紫外線指數約是0，強度屬於低。香港今日大致多雲，早晚會有一兩陣微雨，初時有幾陣薄霧，下午短暫時間有陽光，最高氣溫約20度，而早上多區氣溫，就介乎16至17度左右。（按此閱讀：【天氣預報】未來一周清涼最高僅約20度）

今早多區氣溫介乎16至17度。（香港天文台）

香港天文台上周五發布最新一輯的「氣象冷知識」，是《山竹特輯》的第五集，題材是「堅守雷達站」。雖然山竹吹襲香港早已成為過去，但其實城中不難發現尚有留痕，仍未回復如昔，例如塌樹仍有待清理，而天文台針對山竹作出的分析及檢討，更是一直繼續。

那作為天文台的台長，究竟當日面對山竹來襲時，雖然早有準備，但當時又是什麼的心情？應付山竹，又是否是台長生涯中最難忘的挑戰？



《香港01》：《香港01》記者

岑：天文台台長岑智明

岑智明透露，當日天鴿吹襲時，自己連續40多小時沒有睡覺，但山竹應是50小時，比天鴿時間更長。

《香港01》：成為台長最難忘的經歷是那一次？又記得工作最辛苦的一次嗎？

岑：天鴿之前，我記得當時好像是連續40多小時沒有睡覺，山竹應該是50小時，比天鴿時間更長，對香港的影響亦比天鴿強，所以是最難忘的。第一身感覺就是我們天文台總部樓上預測中心，我們只是七樓，七層高，而且旁邊有很多大廈，但七樓大廈也在搖，所以同事也覺得很驚。慶幸是，我們早裝上了木板，我們那麼多年也不覺得需要這樣做，但今次我認為如果不做預防，對我們的運作會有問題，很多同事於特意回來幫忙完成它，但其實他們不是做這些木工、裝木板的，幸好有了這些預防措施才搖也不怕。

岑智明在山竹襲港後，曾在個人社交網站帳戶上載天文台總部的「災情」，可見天文台亦受到一定破壞。（岑智明facebook截圖）

《香港01》：猶記得當日山竹來襲時，就算足不出戶，單是感覺到大樓搖動，已知風力驚人，如果再瀏覽天氣衛星圖，更會驚覺山竹的範圍，幾乎大到足以覆蓋整片南中國海。如果不太懂氣象，單是觀看衛星圖已足以被嚇倒，深知風暴威力的天文台仝人，心情又是如何？

岑：心情不單害怕，看見山竹靠近，你明知道會很嚴重，但驚也沒有辦法，不能怕到手忙腳亂，我們一定要保持鎮定，最鎮定應該是我們。大家也很投入，所有事都走多步，一早做好所有準備，安排到位。但說真的，心情上怎樣說也有些忐忑，因為事前說得那麼嚴重，如果到時候風（山竹）真的「突然死了」，或減弱得很厲害，「冇料到」一樣會被人痛罵。如果真的有這種情況，唯有出來「解畫」，我們不是未解過，但是相反，如果我們怕錯不說，那個風沒有經過呂宋減弱，真的以強勁威力吹過來，後果就會很嚴重。

所以永遠每次這些情況也要判斷，真是很緊張，判斷錯了就有後果，但兩害也要取其輕，所以要有一個很冷靜、客觀的判斷，問心無愧。但無時無刻又會想：如果另外一個情況出現會怎樣？其實我們真的又愛又恨！山竹那時，看見風眼移向呂宋，我們想：「一定會散！」然後又向北移，沒有那麼怕它會散，但又再北移，「死了！北北北北北！會不會不登陸 ？不登陸又大件事！」最後真的全個吹來，幸好後來剛剛未到呂宋海峽又登陸。其實這些真的，雖然大家未必感受到，但我們背後的心情真的忐忑。回想起真的很驚險，有機會將來拍電影也可以。

岑智明直言，面對山竹來襲時心情忐忑，既擔心正面吹襲會帶來嚴重破壞，又憂慮颱風威力不似預期就會被外界指責。

《香港01》：山竹威力特別勁，而破天荒地提早作出預警的天文台，事後就獲得不少市民大讚。醫生做手術時，病人性命掌握在醫生手中，當颱風來襲時，市民的性命，就其實都掌管在天文台的預測裡，有沒有這個同感？

岑：我們天文台有些雀，有雀巢，當時風還未到，我到露台外看，我想那些雀不知道走了沒有？我們有一支天線，上面有雀巢，在更早前我也拍下了照片說：「明天打風後不知道什麼情況？」後來天線斷了，雀巢也真的跌了下來，我特意走過去看，結果找不到雀鳥或者屍體，應該已經飛走了，很聰明，可能有靈性，這樣我便安心了。好像醫生，或做手術，就算接生也是，做得好會很開心、很成功。見證生命或者救了一個人，其實天文台也真的有這個感受，不過未必那麼容易說給大家聽。

9月16日，颱風山竹吹襲香港，為香港多區帶來嚴重破壞，後遺更是深遠，紅磡海濱廣場被吹爆玻璃辦公室盡毀。

《香港01》：那香港市民的心態經過天鴿及山竹後有改變嗎？還是否只想知有沒有颱風假放？

岑：我們一直有同事接聽市民電話，我也有問同事大家的查詢內容有沒有分別，大家說天鴿前，市民多數問：「什麼時候掛風球？什麼時候落波？什麼時候照顧小孩？什麼時候有假放？」但後來多了朋友打電話來問：「如何防災？如何保護家居？」已經看見明顯的心態上有轉變，一來是很多年也未試過這麼厲害的颱風，第二是看見澳門災情嚴重，所以大家都有第一身感受。但然後更厲害的山竹來了，部分是得益於天鴿，因為大家被天鴿警醒，我們也很早已經預警，結果大家都很緊張地作出反應，防災結果相當不錯。如果大家沒有天鴿，可能未必做得如此足夠。

天鴿吹襲後，市民致電天文台時，多了詢問如何防災及如何保護家居。（資料圖片／羅君豪攝）

香港天文台台長岑智明接受《香港01》的專訪，將分6集，一連三星期逢周一及周二刊出，由颱風山竹談起，另外還包括談天文台的不為人知的工作；他個人及天文台善用社交網站之緣由及心得；也點評近年坊間及傳媒愈來愈多報道及追蹤天氣變化消息，究竟是好是壞？天文台在應對氣候變化議題時，又有什麼角色及工作可以擔當？