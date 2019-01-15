【天氣．台長專訪】親揭天文台社媒爆紅之謎　岑智明做fb控有代價

古語有云：「秀才不出門，能知天下事」，以此比喻讀書人知識廣博，所以即使足不出戶，也能遍知天下事；時至今天，要知天下，原來都是要靠「書」，不過就是「面書」（facebook）。 天文台台長岑智明日前接受《香港01》專訪，憶述去年颱風山竹襲港時，坐鎮天文台總部指揮大局的心路歷程。他當日在山竹遠去後，立即在個人facebook上發文，讓大家立時知道天文台的受災情況。事實上，他本身算是facebook上的「紅人」，雖然身為政府官員，但在fb上超級親民，除活躍度高，更經常回應網民留言甚至私訊溝通。 而有一台之首「以身作則」，似乎也令天文台在社交媒體上的表現格外出色，近年香港天文台玩轉社交平台，官方facebook專頁成立不足一年，已吸引逾12萬個讚好，超過13萬人追蹤，其創作及帖文更不時被成為網上熱話，究竟是否因為跟岑智明台長在背後發功有關？而原來「颱風尤特（2013）」、「大帽山結霜」跟「高登仔」，更是天文台fb專頁面世的幕後「功臣」！

在早上8時，天文台錄得氣溫為17.5度，相對濕度為百分之94；今早在京士柏錄得的紫外線指數暫時是0，強度屬於低。香港地區今日大致多雲，會有一兩陣雨，日間最高氣溫徘徊18度，受東北季候風，今晚天氣將開始轉涼，氣溫會下降至16度左右。（按此閱讀：【天氣預報】季候風抵華南晚上跌至16度）

台長在10年前到美國進修管理。

卦美進修開fb跟同學溝通

天文台的fb專頁，無論是直線抽擊「水浸都係黃雨」的都市傳說，還是緊貼熱潮的「天氣家族撩妹金句」都表現出色，可謂政府部門傑出公關的示範。究竟天文台能在社媒上有如此亮麗成績，跟作為天文台之首的台長岑智明本人，原來都是活躍fb玩家，又有多大關係？

岑智明早前接受《香港01》專訪，透露颱風山竹襲港時應對的心情。（按此閱讀：【天氣．台長專訪】岑智明憶山竹襲港）而他在專訪中也透露，天文台之所以會進軍fb，背後原來有段故，遠因正是因為他本人也成為fb用家，而近因，就跟一些近年近年發生的香港天氣事件大有關係。。

他憶述自己在約10年仍任職助理台長時，到了美國進修管理，當時fb開始流行，也於是和很多人一樣，開始設立個人fb帳戶，初時是打算和同學溝通，後來發現還可以找到失散已久的朋友，以及和親朋戚友聯絡，「初頭有時有些關於天文台的新聞也出文，初時不算是很活躍，到後來有些時間打風，我想試試打風如果將來真的搞fb又可不可行呢？」

山竹期間，台長在其個人fb亦頻頻上載風暴消息。（岑智明fb圖片）

分享天文台工作能「吸like」

他直言，不時分享工作日常，例如颱風資訊、「扯波」時的工作等，發現這些帖子能夠「吸like」，頗受歡迎，於是開始萌生讓天文台也成立官方fb專頁的念頭。然而，與此同時，天文台同事卻也擔心，如果真的設立官方fb專頁，卻未必能應付得來，但之後幾件影響全港的天氣事件，就成為了契機。

岑智明透露，2013年時颱風尤特襲港，當時風球在中午後才除下，令不少市民要下午趕上班，並對天文台很有怨言，「當時我認為有啲事要解釋清楚，但我發現最快嘅方法係用我自己fb，解釋完後再請粉絲幫我廣傳，最後連『高登網』都幫我分享」，正是因為「連高登仔都撐天文台！」，令事件頗收成效，亦進一步啟發他決定透過fb來跟市民建立溝通渠道。

天文台的氣象冷知識直線抽擊「水浸都係黃雨」的都市傳說，大受歡迎。（氣象冷知識截圖）

看fb時間隨時較睇報紙多

之後，他一直在天文台內部推動，同事亦幫忙構思，最後竟因2016年「大帽山結霜」一事而水到渠成。「當時未有天文台fb，我哋分析過一啲數字，發現社交平台出來嘅訊息，遠遠比傳統傳媒多好多，影響亦強很多，所以我哋認為，真係唔可以唔經營社交媒體，倚賴傳統渠道。」他形容，這次與過往的颱風事件大有不同，透過社交平台，天文台才可將他們的訊息傳達出去。於是在去年3月，天文台的官方fb專頁正式誕生，同步還開設IG帳戶。

至於岑智明本人，就繼續把自己fb帳戶「私器公用」，一邊已習慣把自己生活「開心些牙」，當中又夾雜跟工作有關的消息更新，而他本人亦已把瀏覽fb變成生活及工作的一部分，笑言要知道最新天氣變化，最快消息是來自朋友的貼文：「我已經習慣睇自己同天文台fb，吸收外面發生緊咩事，我自己有fb後，很多時上下班坐車也會Google一下，有什麼和天文台有關，甚至和我有關，看看有什麼新聞，每天花嘅時間可能比起睇每日報紙更多。」

台長與丁新豹（前香港歷史博物館總館長）遊日引起網民關注。（岑智明fb圖片）

不過，他個人的生活，連帶也因此成為網民及傳媒關注焦點。雖然他表示不介紹上載到fb的生活照被網民留言評論，但外界一些反應，倒也會令他出乎意料，「譬如我和丁公（丁新豹博士）去日本（旅遊）食雪糕，咁都可以出報紙，我覺得好有趣！」而岑智明公開自己年輕時的旅遊照，也曾被用來跟藝人袁偉豪作對比，然後被評定兩人「撞樣」。那是否會構成壓力，甚至擔心個人私隱曝光？「壓力就沒有，不過就真的會影響睡眠，因為通常出文或者看fb也在較晚的時間，真係會放咗瞓，呢個就真係代價啦！」岑智明笑著說。