三隧分流張建宗列八理由支持　包括鎖定西隧收費　無需受加價壓力

《施政報告》提出的三隧分流方案一直備受爭議，政務司司長張建宗撰寫網誌列八大支持理由，包括預計可縮短往紅隧及東隧連接路車龍10%至42%；同時可鎖定西隧的隧道費，無需再承受加價壓力，他指若方案未能落實，西隧專營公司可以在無須政府批准下，加價至法定隧道費水平，如現時私家車優惠隧道費為70元，法定隧道費為240元。

張建宗指，「三隧分流」可鎖定西隧的隧道費，無需再承受加價壓力。(政務司司長網誌圖片)

張建宗指，過海交通擠塞長期困擾市民日常生活，尤其個別的過海隧道「迫爆」更是急須解決，刻不容緩；現時紅隧和東隧，平日早上繁忙時間的交通需求已超越設計容車量，分別超出達77%及38%，導致連接道路出現相當長的車龍，甚至影響非過海交通；相反，西隧還有剩餘容車量，平日早上南行和傍晚北行的交通需求，較其每天118,000架次的設計容車量，分別少10%及14%；政府提出「三隧分流」隧道費調整是一個具效益可行的方案，絕對值得支持。

政府提出「三隧分流」隧道費調整方案，由2020年1月1日起，降低使用西隧的私家車、的士及電單車實際所需繳付的隧道費，並同時上調紅隧和東隧的相關隧道費。(政務司司長網誌圖片)

可縮短車龍長度

他指，「三隧分流」是針對解決市民塞車之苦口「良藥」，有八大支持的理由，包括預計2021年，通往紅隧和東隧的連接道路上的車龍長度，在早上繁忙時間分別會縮短34%和10%，而在傍晚繁忙時間則分別會縮短42%和29%。

駕駛者只需支付較目前低的指定西隧隧道費

此外，可鎖定西隧隧道費，無需再承受加價壓力，他指由2020年1月1日至西隧專營公司專營權屆滿的43個月，即2023年8月1日，使用西隧的私家車和電單車的駕駛者只需支付，收費水平較目前低的指定隧道費。

然而，若方案未能落實，西隧專營公司可以在無須政府批准下加價至法定隧道費水平，他舉例如，現時私家車優惠隧道費為70元，法定隧道費為240元。

不會「睡了一覺」醒來也未「塞到」目的地

同時亦可釋放10個分佈港九的交通分流點，令部分受影響的非過海車輛行程回復暢通；交通擠塞得以改善，可提升職業司機工作效率，促進貨運，物流等商業運作；減少的士乘客所需繳付的隧道費及附加費；市民無需因塞車而提早出門，也不會在車上「睡了一覺」醒來也未「塞到」目的地；每年減少經車輛排放約3800公噸二氧化碳；而隧道費調整方案，每年亦可節省約8億元的社會成本。

張建宗指，與其長時間討論也沒有結果，倒不如把握西隧專營公司專營權屆滿前的窗口，落實具效益的「三隧分流」方案，讓社會整體受惠。