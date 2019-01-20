議員批三隧分流成效低　學者反駁：料兩成車分流往西隧

中環灣仔繞道今（20日）日通車，特首林鄭月娥日前指，繞道通車為實施三隧分流的好契機。政府周三（23日）將在立法會就「三隧分流」收費調整方案提無約束力議案。有學者希望立法會可以批准相關的方案，因繞道方便了車流通向西隧，起分流作用，但有立法會議員批評，方案只是令市民節省一至兩分鐘，市民受惠不大。

熊永達表示，繞道通車是實施三隧分流的好時機。（截圖至香港電台）

香港運輸研究學會資深會員熊永達今日出席港台節目《城市論壇》表示，中環灣仔繞道通車是實施三隧分流的好時機，他稱繞道令車流可以通向西隧，故此若然方案獲批，相信可以分流到約20%車流，減少紅隧和東隧的擠塞情況；他亦希望立法會可以批准相關的方案，以改善現時的交通結構。

新民主同盟立法會議員范國威則指，方案只能令市民節省一至兩分鐘，加上不少市民過海是以目的地為本，認為九龍東、新界東的市民不會因而選擇西隧；同時，他稱民間曾有不少聲音要求回購西隧，但政府從未有相關估算，反而現時願每年以18億元補貼隧道費，他質疑是「利益輸送」。

三隧分流方案被指不夠貼地



不過，熊永達反駁指，一至兩分鐘對不少市民而言亦相當重要；而自由黨立法會航運交通界議員易志明提到，三隧分流目的不是要消滅車龍，而是要紓緩擠塞情況，加上，他相信繞道可改善空氣質素，長遠可減省公營醫療開支；他又提到，通車對中西區的車流將起很大作用，因為可以分流出不入中環的車流。

香港汽車工業學會會長李耀培表示，汽車會是贊成三隧分流方案，但認為方案「唔夠貼地」，又稱政府在實施前應多徵詢道路使用者的意見，他指駕駛者大多重視目的地，故此儘管某些隧道會塞車仍會使用；他又提到，中環灣仔繞道的設計是停留在10多年前，而當時東隧的使用量仍低，所以對於能否減低中西區的車流，他指仍需視乎實際使用情況。