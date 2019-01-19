【中環灣仔繞道通車】林鄭借主持通車禮　趁機推銷三隧分流

中環及灣仔繞道和東區走廊連接路，將於明日（20日）早上8時式通車。特首林鄭月娥與一眾官員今日（19日）為繞道主持通車儀式。 林鄭月娥致辭時稱，繞道落成得來不易，又提到自己曾於不同崗位處理填海及清拆皇后碼頭的工作。她又稱，繞道通車為好契機實施三隧分流，並會於本月23日於立法會動議有關議案。

林鄭月娥致辭時稱感到百感交雜。（張嘉敏攝）

特首林鄭月娥與一眾官員包括財政司司長陳茂波、運輸及房屋局局長陳帆，及立法會主席梁君彥等，乘坐開篷巴士經繞道到場。

一眾官員從天后乘坐開蓬巴士經繞道到場。 他們不時向鏡頭揮手。（張嘉敏攝）

林鄭月娥致辭時稱感到百感交雜，因繞道落成得來不易，由1987年起提出於港島沿岸與建策略性道路以來，面對不少爭議。她提到自己分別於2003年於房屋及規劃地政局時，處理有關填海的爭議，並於2007年擔任發展局局長時處理清拆皇后碼頭的爭議，稱過程中須理解反對者的理由。而日後處理土地發展問題時，亦會迎難而上。

她稱繞道通車為實施三隧分流的好機會，可進一步紓緩三條隧道的壓力，並減輕乘客負擔，重申將在本月23日於立法會動議有關議案。

中環灣仔繞道將於明日(20日)起分階段通車。(資料圖片)

造價360億元的中環及灣仔繞道和東區走廊連接路，將成為港島北岸的東西行策略性幹道的一部分，旨在紓緩現時告士打道、夏慤道及干諾道中走廊的交通擠塞情況。工程包括興建一條長4.5公里雙程三線主幹道路，當中包括一段長3.7公里的隧道，以連接中環的林士街天橋和北角近城市花園的東區走廊。

分兩階段通車



由於繞道西行線連接林士街天橋的道路接駁工程需要待繞道東行線通車後才可進行，故繞道將分兩個階段通車。第一階段通車即1月20日起(尚需進行的繞道西行線連接林士街天橋的道路接駁工程部分除外)，林士街天橋東行連接干諾道中的下行斜路的所有行車線將封閉，並進行接駁林士街天橋的工程，需時約一個月。屆時林士街天橋東行車輛可經繞道隧道東行及民寶街前往各區。



至於第二階段通車則未有實際日期，惟政府初步決定，屆時會開放完成接駁至林士街天橋西行的連接路段，達致繞道全面通車。