【中環灣仔繞道】今早通車　記者直擊搶先試5分鐘中環往北角

耗資360億元興建的中環灣仔繞道今日（20日）早上約8時正式通車，第一階段會連接東區走廊。惟在中環入口，通車一刻使用繞道的車流並不是太多，駕駛者一試五分鐘飛快往北角，整體行車暢順。由於今日是周日，繞道能否舒緩舊路的擠塞情況，需待明日周一（21日）首個上班日才知真功夫。

記者今早實測試行中環灣仔繞道。(黃偉倫攝)

《香港01》記者今早約7時50分經干諾道西，上林士街天橋，天橋上一度現車龍。到約8時，繞道正式通車，記者大約8時6分進入隧道，行車大致暢順，約5分鐘後已到達北角。

中環灣仔繞道今日（20日）早上約8時正式通車。（資料圖片）

林士街天橋向東行一度塞滿車輛。(黃偉倫攝)

隧道長3.7公里 旨在紓緩告士打道等擠塞情況

造價360億元的中環灣仔繞道和東區走廊連接路，將成為港島北岸的東西行策略性幹道的一部分，旨在紓緩現時告士打道、夏慤道及干諾道中走廊的交通擠塞情況。

工程包括興建一條長4.5公里雙程三線主幹道路，當中包括一段長3.7公里的隧道，以連接中環的林士街天橋和北角近城市花園的東區走廊。

特首林鄭月娥昨日（19日）在中環灣仔繞道通車儀式上致辭。（資料圖片／張嘉敏攝）

特首林鄭月娥昨（19日）中環灣仔繞道通車儀式上致辭時稱，由1987年起提出於港島沿岸與建策略性道路以來，面對不少爭議，她形容繞道落成得來不易，又提到自己曾於不同崗位處理填海及清拆皇后碼頭的工作，稱過程中須理解反對者的理由。

中環灣仔繞道部分路段設於地底。（資料圖片）

中環灣仔繞道第一階段會連接東區走廊。（資料圖片）

經中環灣仔繞道向東可到灣仔或東區，由中環往北角只需5分鐘。（資料圖片）

今日為第一階段通車（尚需進行的繞道西行線連接林士街天橋的道路接駁工程部分除外），林士街天橋東行連接干諾道中的下行斜路的所有行車線將封閉，並進行接駁林士街天橋的工程，需時約一個月。屆時林士街天橋東行車輛可經繞道隧道東行及民寶街前往各區。

至於第二階段通車則未有實際日期，惟政府初步決定，屆時會開放完成接駁至林士街天橋西行的連接路段，達致繞道全面通車。運輸署提籲往西區駕駛人士在出隧道前200米需要切線。

警方預計灣仔北及中環碼頭一帶在通車初期會出現擠塞情況，警方會在相關地方實施無預警拖走違泊車輛措施。

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中環灣仔繞道內設有多部快相機偵測車速，司機記得安全駕駛。（資料圖片）

隧道東行方向盡頭設有快相機。（資料圖片／潘嘉寶攝） 繞道時速由時速50公里至80公里，當中主幹道為80公里，連接路限速50公里，東行出東廊限速70公里。司機要留意，繞道設8部快相機、逾百部監控鏡頭。 入隧道要選定行車線，隧道內不准切線，各行車線目的地也相差很遠。例如靠最左的行車線（慢線）可前往灣仔北（東行及西行），而靠中線進入繞道隧道則可前往北角（東行）或中環（西行）。為免撞板，入隧道前須留意清楚指示，選定行車線。

設空氣淨化系統可吸走八成懸浮粒子

路政署在行車隧道路段，引入空氣淨化系統，該系統是全球同類設備中規模最大，署方聲稱可消除最少八成可吸入懸浮粒子和二氧化氮；而繞道通車後，由於行車暢順，每年可減少11萬噸二氧化碳，相信能有效改善空氣污染問題。