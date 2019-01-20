【中環灣仔繞道】昔日力抗反填海壓力促成工程　孫明揚：我沒遺憾

中環灣仔繞道今日（20日）首階段通車，為港島北的交通提供另一重要幹道。當年政府推動填海計劃興建繞道，受到以保護海港協會為首的反對填海團體的法律挑戰，繞道規劃大受限制。回望昔日爭議，前房屋及規劃地政局局長孫明揚當年主力處理填海爭議和繞道規劃，頂住巨大壓力和反對聲音，一手促成整項繞道工程落實。 孫明揚接受《香港01》記者訪問時表示，對於繞道通車已沒有遺憾，因為這項工程已是平衡政府和公眾意見後做到的最佳結果。他又指對繞道通車感到「開心，非常開心！」；並揚言一定會盡快乘車往繞道，以便可感受當年努力的成果。

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「唔同意見之中嘅妥協方法」

政府在2000年代初推動中區填海第三期和灣仔發展第二期填海工程，中環灣仔繞道是填海區的重點基建項目，政府擬在維港填海26公頃。但保護海港協會不滿填海範圍過大，甚至希望繞道工程「零填海」，入稟法院挑戰，協會與政府互有勝負，其中終審法院於2004年1月頒令，在維海填海需有「凌駕性公眾需要」。

最後填海工程雖然合法，但規劃大受限制，填海區只剩下12.7公頃。政府後來設計中環灣仔繞道時，亦要遷就法院的決定。孫明揚於2002至2007年間任房屋及規劃地政局局長，繞道早期規劃和相關的填海爭議，正是他任內必須處理的難題。

孫明揚認同，填海、中環灣仔繞道算是他任官期間一項相當棘手的基建項目，但他認為當年政府工程受到限制，不能算是遺憾，即使現時有不足之處，也已不在他的控制範圍。「當年好多人都提出唔同嘅意見，（政府）要尋找意見之中嘅妥協方法。」

他認為，最重要是繞道能順利通車，疏導港島區的交通擠塞。

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填海現實上難以迴避

孫明揚又表示對於通車感到「開心，非常開心！」被問及會否盡快乘車前往中環灣仔繞道，親身體驗這個自己一手促成的基建的便捷，孫明揚表示：「一定會！」

孫明揚任職房屋及規劃地政局局長期間，林鄭月娥曾任該局常任秘書長，在填海爭議中和孫明揚「拍住上」，向公眾解釋填海的需要。時至今日，林鄭月娥已成為特首，面對維港以外填海面臨類似爭議，孫公又有什麼寄語給林鄭及香港市民？他表示，自己已退休多年，不便評論太多，但認同填海在現實上難以迴避。