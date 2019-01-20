黃埔花園自發業主大會完成點票　通過成立審計團監察

黃埔花園近年多次增加管理費，惟管理質素不管下斷，屋苑不少樓宇更出現虧損，引起近千名業主不滿。由業主自組的「黃埔2500」發起業主大會，於去年12月投票表決有6項議題，包括成立「屋苑審計團」，向管理公司索取及審視屋苑總帳等。 大會今日（20日）正式開箱點票，雖然最終通過所有議題，但結果卻隨時出現變數！根據《條例》，出席業主會議的法定人數，必須達業主人數的10%，但若連計商場及停車場的業權份數，當日出席率便只有9.93%。

黃埔花園近年的管理質素惹人詬病，由業主自組的「黃埔2500」發起業主大會，並通過議案，包括成立「屋苑審計團」。（資料圖片）

黃埔花園業主早前舉行首個自發業主大會，投票表決6項決議。（黃埔號居民監察組facebook專頁圖片） 六項議題獲通過 投票過後，大會今日正式點票。「黃埔2500」簽名運動召集人陳屯尼指出，業主大會共收回1,387份票單，作廢票共65份。結果顯示，6項決議的贊成票均佔收回票單份數的8至9成。換言之，所有議題均獲通過，包括成立「屋苑審計團」。

結果或出現變數

然而，雖然議案獲通過，但卻隨時出現變數！根據《條例》，出席業主會議的法定人數，必須達業主人數的10%。陳屯尼表示，經查冊後，發現出席會議的業主業權份數達18,414，若只計屋苑總份數的住宅部份，當日出席率可達12.9%；但若連計商場及停車場，便只有9.93%，不符合10%的要求。

大會今日（20日）正式開箱點票，雖然最終通過所有議題，但結果卻隨時出現變數。（黃埔號居民監察組facebook專頁）

陳屯尼：已清晰反映民意

陳屯尼指出，明日會將上述結果交予管理公司。他認為，上述議案只涉及住宅單位，故管理公司不應計商場及車場的業權份數。

他又說，即使議案結果不獲接納，但今次結果已清晰反映民意，不少人對管理公司的服務質素不滿。他又說，若管理公司於半年內不能作出改善，會考慮再召開業主大會，要求更換管理公司。

根據《條例》，業主會議可由業主委員會、經理人或由總共擁有份數不少於5％的業主委任召開會議。由於當時黃埔花園獲得超過5%業主授權，業主大會早於去年12月順利召開，並已進行投票。

業主大會當時就6項決議進行表決，包括成立業主自組的「屋苑審計團」，向管理公司索取及審視屋苑賬目，及要求管理公司成立網上考核系統，以評核清潔及園藝等服務質素等。