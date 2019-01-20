【中環灣仔繞道】運輸署籲周一往中西區及西隧駕駛者用原有道路　

造價360億元、工程歷時9年完成的中環灣仔繞道，今早（20日）8時起首階段通車。由於周日上午交通未算繁忙，但下午4時後已出現擠塞。運輸署晚上表示，預計明日（21日）早上及傍晚時分，中區出口及干諾道中一帶交通會較為繁忙，呼籲駕駛人士預早計劃行程，及預留較多的交通時間。 此外，署方亦特別建議，前往中西區及西隧的駕駛人士，可沿用告士打道、夏慤道及干諾道中等原有道路。

中環灣仔繞道今日起首階段通車。(張浩維攝)

可使用告士打道、夏慤道及干諾道中

運輸署指，東行交通方面，中區林士街天橋下行路段已經封閉。干諾道中天橋橋面的駕駛人士，可沿中、快線經繞道前往北角；或靠左經繞道前往灣仔（北）；或靠左沿民寶街前往金鐘、半山及灣仔（南）、紅磡海底隧道及銅鑼灣一帶。駕駛人士亦可沿地面道路包括干諾道中、民吉街等，前往上述地點。

署方建議，前往中西區及西隧的駕駛人士使用告士打道、夏慤道及干諾道中等原有道路。

署方亦表示，緊急事故交通協調中心密切監察繞道的交通情況，今日交通大致順暢，下午4時許繞道機場快線香港站出口交通一度出現擠塞，至5時半回復正常。中心亦聯同其它相關部門繼續密切監察交通情況，作出適時應變，及向公眾發放最新交通訊息，在適當位置增加或優化交通標誌及道路標記。警方亦會加派人手，在繞道中區出口一帶加強交通管理。