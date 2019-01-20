【中環灣仔繞道】通車日下午香港站出口擠塞　運輸署籲改行夏慤道

造價360億元、工程歷時9年完成的中環灣仔繞道，今早（20日）約8時正式首階段通車，旨在紓緩現時告士打道、夏慤道及干諾道中走廊的交通擠塞情況。不過，有關成效未知，運輸署卻在下午4時許表示，中環及灣仔繞道機場快線香港站出口交通比較擠塞，呼籲駕駛人士改行告士打道、夏慤道及干諾道中前往西區或西區海底隧道。如遇交通受阻，駕駛人士請保持忍讓，並遵從警方的指示。 此外，傍晚時在告士打道往紅隧交通非常擠塞，車龍已伸延至政府總部外。而運輸署則在近6時指，中環及灣仔繞道機場快線香港站出口交通恢復正常。

中環灣仔繞道今日起首階段通車。(張浩維攝)

中環灣仔繞道今日通車，由於周日早上的交通未算繁忙，《香港01》記者今早約7時50分經干諾道西，上林士街天橋，天橋上一度現車龍。到約8時，在交通警開路下，繞道正式通車，記者大約8時6分進入繞道隧道，行車大致暢順，約5分鐘後已到達北角。

由於中環灣仔繞道和東區走廊連接路，全長4.5公里，其中3.7公里為行車隧道，成為港島北岸的東西行策略性幹道的一部分，以助紓緩現時告士打道、夏慤道及干諾道中走廊的交通擠塞情況。不過，舒緩舊路交通狀況未知成效，運輸署即在下午4時25分公布，中環及灣仔繞道機場快線香港站出口交通比較擠塞，請駕駛人士改行告士打道、夏慤道及干諾道中前往西區或西區海底隧道。如遇交通受阻，駕駛人士請保持忍讓，並遵從警方的指示。

網上流傳一張疑似九巴的內部指引稱，因應通車港澳碼頭附近或出現嚴重交通阻塞。（資料圖片／梁鵬威攝）

網上流傳九巴內部應變方案

此外，網上流傳一張疑似九巴的內部應變方案截圖「中環灣仔繞道緊急事故應變方案」，提及中環灣仔繞道通車後，干諾道中近港澳碼頭一帶，有機會出現嚴重交通阻塞，又指港島區督察將會因應實際情況，再安排巴士改道行駛。

九巴回覆《香港01》稱，內部有制訂應變計劃，但因屬內部資料，故此不便公開，而九巴亦會留意繞道通車後交通狀況，因應現場環境調配。