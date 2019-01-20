【中環灣仔繞道】疑似九巴應變計劃預告上環或塞車　車長：會減速

造價360億元的中環灣仔繞道今早（20日）約8時正式首階段通車，在上午時段，東行行車大致暢順，西行一度擠塞。 繞道明（21日）日將面臨首個上班天，網上流傳一張疑似九巴內部應變計劃方案截圖，指因應通車港澳碼頭附近或出現嚴重交通阻塞，港島區督察有機會安排巴士改道；巴士工會則指，未聽過有特別方案，但稱在駛入繞道時會先減慢車速，以免造成交通意外。

網上流傳一張疑似九巴的內部應變計劃方案截圖，指因應繞道通車港澳碼頭附近或出現嚴重交通阻塞。（網民Tony Lee）

近日網上流傳一張疑似九巴的內部應變方案截圖，名為「中環灣仔繞道緊急事故應變方案」，當中提及中環灣仔繞道通車後，干諾道中近港澳碼頭一帶，有機會出現嚴重交通阻塞，又指港島區督察將會因應實際情況，再安排巴士改道行駛。

九巴則回覆《香港01》稱，內部有制訂應變計劃，但因屬內部資料，故此不便公開，而九巴亦會留意繞道通車後交通狀況，因應現場環境調配。

中環灣仔繞道今日起首階段通車。(張浩維攝)

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，未有聽過九巴有相關的應變措施，但他估計不少駕駛人士會因新鮮感，而在明日轉行繞道，他又稱，通車初期都會有警察視察情況，所以不擔心會有混亂出現。

工會：或有部分駕駛人士因「未揀定路」致混亂

城巴有限公司職工會理事長許漢傑則指，早前城巴有安排車長在繞道「試車」，而車長正常亦會在行駛時開慢一點，以熟習新道路和避免意外；不過，他估計有部分駕駛人士或因「未揀定路」，而在入口處出現混亂。