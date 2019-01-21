【中環灣仔繞道】運輸署總運輸主任：若交通擠塞　將調節燈號疏道

造價360億元、工程歷時9年完成的中環灣仔繞道，昨日起（20日）首階段通車。今日（21日）為開通後首個工作日，運輸署總運輸主任表示，若發現有交通擠塞情況，運輸署將調節燈號，以紓緩路面車流。

中環灣仔繞道開通後首個工作日，目前交通大致暢順。（陳晶琦攝）

中環灣仔繞道昨日首階段通車，下午一度出現擠塞情況。今日開通後首個工作日，將是大考驗。運輸署總運輸主任何均衡表示，運輸已啟動緊急事故交通協調中心，並密切監察路面交通情況；若發現有交通擠塞情況，運輸署將調節燈號，並與警方協調。

他又特別建議駕駛人士，前往中西區及西隧的駕駛人士，可沿用告士打道、夏慤道及干諾道中等原有道路。

另外，運輸署總工程師（交通工程）（港島）梁少江表示，今日繞道的交通情況大致暢通。他指駕駛者以林土街天橋東行前往中區時，未有善用中線，他建議駕駛者可使用中線和慢線前往中區。他又建議，駕駛者在今天放工時間，繞道西行或比較繁忙，他建議駕駛者可使用舊路前往中西區。

對於有指東行選擇前往北角或中西區的時間太少，他指若有需要，或會按駕駛習慣作出調整。