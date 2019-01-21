【中環灣仔繞道】開通首上班日　干諾道中天橋往中環方向現車龍

造價360億元、工程歷時9年的中環灣仔繞道，昨起首階段通車，今日(21日)迎來首個上班日。礙於林士街天有改道工程，加上車流量增加，令人關注中環一帶交通會否引發大塞車。運輸署昨晚更呼籲前往中西區及西隧駕駛人士勿用繞道。 《香港01》今早8時在繞道中環出入口視察，繞道東行方向以及西行向行車大致暢順未見擠塞；惟林士街天橋橋面一度交通繁忙及行車緩慢。及至9時許，干諾道中天橋往中環方向及干諾道中往上環方向行車緩慢。

早上9時許，干諾道中天橋往中環方向現車龍。（黃雅盈攝）

今早8時中環灣仔繞道中環出入口未見擠塞。(陳晶琦攝)

中環碼頭對開天橋 有司機切線將錐形路標撞翻

記者今早8時視察，發現中環灣仔繞道的東行方向以及西行向行車大致暢順，未見擠塞。惟記者搭乘的士往中西區，車輛由西隧出口，經中環繞道橋面西行，到達林士街天橋，三條行車線分別往中區、灣仔北；以及往北角、銅鑼灣方向因三線轉兩線一度交通繁忙以及行車緩慢。

另外，有車輛經中環3號渡輪碼頭對開天橋時，因一度切線將錐形路標撞翻，交通警一度封鎖行車線逾數分鐘，以作重新擺放路標。

中環灣仔繞道昨日早上約8時正式通車，周日上午交通大致暢順，但下午時份一度出現擠塞。另外，由於入隧道後就不能再轉線，故東區走廊西行方向轉入繞道的位置，以及連接上環林士街天橋的道路仍在興建中，往西區車輛離開繞道後，要折返工諾道中掉頭才可繼續前往西區，都有機會成為「樽頸位」，預料有機會大塞車，甚至遇上不熟路的司機胡亂切線，或會引致交通意外癱瘓交通。

運輸署昨晚表示，今日早上及傍晚時份，中區出口及干諾道中一帶交通會較為繁忙，呼籲駕駛人士預早計劃行程，及預留較多的交通時間。署方亦特別建議，前往中西區及西隧的駕駛人士，可沿用告士打道、夏慤道及干諾道中等原有道路。

(陳晶琦攝)

另外，今日起新巴88X及新增的720X線，以及城巴962C和969C線將會行經繞道。繞道內設有八部偵速相機和逾百個監控鏡頭，防止超速。