巴士司機涉姦親女案　指父威嚇會跳樓　女兒怕成殺人犯啞忍

巴士司機涉非禮強姦親生女兒案續審，控方今播出受害女童的錄影會面記錄，女童稱她11歲起遭父侵犯，包括叫父幫忙搔背部癢處，父卻乘機摸摸，又試過有親友在家中打牌，被告也到她房內並脫爬上她床。她在另一次遭父強姦後，父恐嚇會從30樓跳下，又指一家人會「無啖好食、無衫著」，她害怕成為殺人犯，故未有說出。惟有次父強姦她後上班，之後致電叫她要清理在房內染有精液的紙巾，她往清理時，不知父留了一紙巾在櫃上，折返再清理時遭母親發現，事件才被揭發。

任巴士司機的42歲被告，在高等法院否認強姦及非禮親女。（資料圖片）

現年42歲的被告，任職巴士司機，被控5項非禮和2項強姦罪，指他於2015年至2017年間，5次非禮和2次強姦女童X。X首次被侵犯時11至12歲，就讀小六。

著搔癢變摸胸

控方今播出事件被揭發2日後，即2017年10月16日，警方為事主錄取證供的片段。事主透露，首次遭被告侵犯時為2015年，她當時在家覺得背部痕癢，叫被告幫忙搔癢，被告乘機摸其胸部一下。她知道此舉不當，覺得「有冇搞錯」，但只問了一句：「做咩？」便行開。

親戚在廳打牌父爬上她床

2016年年尾某日，親戚在客廳打麻將，她和當時約4歲的弟弟在房玩手機。期間被告入房鎖門，在被窩中脫下其褲子，嘗試強暴她。其母想進房門取錢，但發現房門鎖上，曾就此提問，並開始生疑。事主又透露，被告每次均沒有使用安全套。

害怕變成「殺人犯」

事主指，另一被姦事件中，母親往上班，她在廳中沙發玩手機，被告睡醒後給她200元買耳機。事主沒有收下，其後被告叫她入房。事主表示不願意，遭被告「睥」了一下後就範。

女事主指被告先扯她到床邊，並脫下她下身衣物，與她發生性行為達20分鐘。她稱，被告有在她體內射精，之後用紙巾抺走，然後洗澡上班。她道，被告此前也曾侵犯她，首次侵犯時已威脅稱，若事件被揭發，被告便會從30樓跳下去，又說：「老竇俾人拉，（屋企）冇啖好食、冇衫著。」事主害怕成為殺人犯，故未有告訴他人。

被告致電女兒清理精液紙巾

當晚，被告致電叫她清走櫃上的紙巾。事主未有即時理會，至母親回家時才記起此事。她用垃圾袋將房內垃圾桶的紙巾包好，棄於屋外的垃圾桶，惟她不知道被告於櫃上遺下紙巾。

其母見到她的舉動，之後發現櫃上留有精液的紙巾，問事主何事。事主遂搶走該些紙巾，再扔到屋外垃圾桶，被母親追問下和盤托出。其母隨即報警，並從屋外拾回該垃圾袋作證物。

聆訊下午續。

案件編號：HCCC162/2018