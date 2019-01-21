【首置上車盤】煥然懿居暫接1.62萬宗申請　超額認購35倍

位於土瓜灣馬頭圍道、由市建局推出的首個港人首置上車盤「煥然懿居」，將於後日（23日）晚上7時截止申請。 項目早於本月3日起接受申請，市建局指出，截止昨日（20日）共收到1.62萬宗申請，即至今已超額認購35倍。

市建局馬頭圍道首個港人首置上車盤「煥然懿居」合共有450個單位。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成於上周日（13日）指出，首置盤「煥然懿居」暫收到過萬宗申請，超額認購約21倍，當中以一人申請者較多，佔約64%。不過，根據最新數字，於本月3日至昨日期間，共收表1.62萬份，超購認購35倍。

派表逾2萬份

市建局指出截至昨日（20日），若不計民政事務總署各民政諮詢中心派發的表格，至今已派出2.23萬份申請表，參加示範單位的人數亦超過1.3萬人。

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「煥然懿居」共提供450個單位，單位面積介乎約261呎至507呎，以市價六二折出售，售價介乎314萬至660萬元，設五年轉售限制，料2020年年中入伙。

項目將於1月3日起派表及接受申請，至後日（23日）晚上7時截止，申請為240元。申請者可選擇親身到大角咀福全街6號「市建一站通」取表，亦可選擇網上下載表格。至於遞交表格，亦可選擇親身、網上或郵寄交表。