【首置上車盤】市建局韋志成：逾三千人已遞表　反應相當好

市建局早前推出位於土瓜灣馬頭圍道的首個首置上車盤「煥然懿居」，共有450個單位，早在本周四（3日）開始已接受申請。 市建局行政總監韋志成表示，目前已收到超過3,000份申請表格，以及超過8,000份參觀示範單位的網上申請，直言市民反應相當好。

韋志成稱市民反應相當好。（資料圖片）

韋志成在電台節目表示，由1月3日接受申請開始，市民的反應相當不錯。他透露，過去兩日派出最少7,000份申請表格，收回超過3,000份；同時又收到超過8,000份要求參觀示範單位的網上申請，而目前亦已有2,000個申請者已參觀示範單位。

他又指，目前分析認為450個單位大部分基本市民都能夠負擔，但直言難以透過這450伙照顧所有住屋需要，未來仍要視乎政府政策配合。稱政府要多花工夫，解決土地及住屋問題。

韋志成早前在電台節目透露，現時訂定以市價62折發售的首置盤「煥然懿居」，其折扣率並非最終定案。由於市價浮動，市建局會於5月或6月買家揀樓前，再請測量師估算樓價，若樓價持續下跌，很可能會調整折扣率，並指市建局無就折扣率設下限，但他不就調整幅度作揣測；按市建局計劃，「煥然懿居」將於今年3月抽籤、6月揀樓，料最快2020年中可入伙。