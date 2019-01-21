【中環灣仔繞道】前往中區要先經繞道　西隧香港出口永續塞車？

中環灣仔繞道昨日﹙20日﹚首階段通車，今日（21日）為首個工作日。不過，繁忙時間期間，往中環方向的交通已嚴重擠塞，車龍更由西隧「倒塞」至大角咀一帶。 以往駕駛者要到達中區，離開西隧香港出口後，只需於林士街天橋轉入干諾道中便可，毋須先經中環灣仔繞道。不過，基於改道及封路，現時駕駛者必須先經繞道入口，令林士街天橋不單要處理經中環灣仔繞道前往灣仔、北角及柴灣的車流，更要額外處理前往中區的車輛，增加塞車機會，意味日後林士街天橋或「永續塞車」。

基於改道及封路，駕駛者離開西隧香港出口後，若要前住中環，就必須先經繞道入口，令林士街天橋的車流量大增。（資料圖片）

林士街天橋要額外處理中區車流 塞車機會大增

中環灣仔繞道通車前，駕駛者離開西隧香港出口後，可直達林士街天橋，若要駛往中環，只須由天橋直接轉入干諾道中便可。

不過，現時路政署將永久封閉林士街天橋東行下行斜路的所有行車線。封路後，若駕駛者離開西隧後要前往中環，必須在天橋轉往中環灣仔繞道入口，並切往最左線，選擇中區出口，經民寶街轉往金融街，再轉入民祥街或干諾道中，才可到前往中環及上環。

換言之，於封路後，林士街天橋除了要應付經中環灣仔繞道前往灣仔（北）、北角及柴灣的車流，更要額外處理前往中環及上環的車輛，將大大增加塞車機會。

指示不足 司機切線阻礙行車

除了道路規劃外，香港汽車會會長李耀培指出，進入往中區或往灣仔北繞道方向的天橋欠缺路牌，由於要選擇正確行車線，不少司機會突然切線，阻礙後方司機行車，令塞車機會大增。