【中環灣仔繞道】巴士迷專程大埔過海搭新巴士線　實測會否塞車

中環灣仔繞道昨日﹙20日﹚正式通車，今日﹙21日﹚迎來首個工作天。為配合繞道，新巴城巴開辦新線，《香港01》記者今早亦試坐新巴新增的720X，發現有不少巴士迷乘搭，體驗行走繞道的新路線。 昨日下午繞道一度出現擠塞情況，有巴士迷表示，專程從大埔到西灣河，乘搭較遲開出的｢次班車｣，希望實測上班繁忙時間時，繞道會否擠塞；又透露之後會再乘坐不經繞道的720線，比較兩者行車時間。 不過，今早繞道未有特別擠塞，該巴士迷表示，巴士公司應提供更多線路行走繞道，直言｢無車行點做到分流｣。

記者今早乘坐新巴720X，現場有巴士迷希望體驗新線道，實測會否塞車。（黃偉倫攝）

為了配合繞道通車，今日起會有4條巴士路線行經繞道，包括新巴88X、新增的720X，以及城巴962C及969C；巴士公司又表示正安排測試路面，之後會有其他路線行經繞道。

720X行經繞道往中環。（黃偉倫攝）

記者今早到西灣河嘉亨灣巴士總站，乘搭新巴720X，該路線從西灣河出發，經繞道往中環，今日分別於7時20及50分開出，只提供兩班車，而記者乘搭次班車。居住於大埔區的巴士迷周先生表示，今日專程到場乘搭次班車，希望於繁忙時間行經繞道，了解會否塞車，測試會否更快到達中環。他表示，之後會再乘搭原有不經繞道的720線，將兩者行車時間比較。

盼巴士公司多開新線經繞道

昨日下午繞道一度塞車，不過今早則較順暢，大約半小時就到中環。實測後的周先生表示，滿意行車速度，更認為現時過少巴士行經繞道，巴士公司可增開線路及班次，直言｢無車行點做分流｣。

今早有不少市民乘坐新線。（黃偉倫攝）

另一名巴士迷黃先生專程從港島南區到場，乘搭次班車，同樣希望體驗新繞道，以及了解會否塞車。他表示，過往都曾從西灣河出發，乘巴士往中環，不過於東區走廊擠塞了逾20分鐘，希望繞道有助疏道交通。