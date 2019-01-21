【中環灣仔繞道】西隧塞車　累天水圍過海打工仔：本身唔遲都變遲

中環灣仔繞道昨日﹙20日﹚首階段通車，今日（21日）迎來通車後首個工作日，繞道至早上八時左右仍大致暢順，車流在早上九時後陸續增加。運輸署於早上八時半宣布，包括西隧往中環方向等路段均現車龍，交通擠塞。有在銅鑼灣上班的天水圍居民稱，今早礙於塞車，上班時間比平時多出近25分鐘，雖然已預早出門，但都仍然遲到。

干諾道中天橋今早一度交通擠塞。（黃雅盈攝）

居於「大西北」的打工仔，向來受交通問題困擾，今早亦未能倖免於中環及灣仔繞道開通帶來的影響。居於天水圍的文小姐在銅鑼灣上班，平日會提早15分鐘到達公司，今早卻遲到10分鐘。

文小姐今早一如概往，乘坐約8時10分開出、由天水圍市中心至銅鑼灣摩頓臺的969P過海城巴。她指平日約9時35分就可回到位於銅鑼灣的辦公室，今天卻遲了25分鐘，比上班時間遲到20分鐘，直言「本身唔遲都變遲」，幸老闆體諒繞道開通的交通情況，未有責罵。

或轉搭港鐵避塞車



現時繞道為第一階段通車，文小姐期望日後全面通車後，路面狀況會有所改善。至於上班路線方面，文小姐表示未來一段時間，或會轉乘西鐵再轉港鐵到銅鑼灣，同時段大概費時1小時15分鐘，雖然時間縮短，但要轉車及步行較遠路程，比乘坐過海巴士較為麻煩，但為免再受繞道交通影響，無奈接受。