【流感高峰】3歲男童染甲流呼吸衰竭　併發嚴重肺炎　曾接種疫苗

流感肆虐，衞生防護中心公布，一名3歲男童上周二(15日)到廣華醫院急症室求診，同日住院，其後出現呼吸衰竭，並曾轉往兒科深切治療部接受進一步治療，經化驗後證實感染甲型流感，並併發嚴重肺炎，現時情況穩定。

小朋友在流感疫情肆虐下，配戴口罩預防感染。（盧翊銘攝）

現情況穩定 潛伏期內無外遊

該名感染甲流的男童過往健康良好，自1月7日起出現發燒、咳嗽和氣促等病徵。他於1月15日到廣華醫院急症室求醫並住院。他的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，現時情況穩定。初步調查顯示，該男童已接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，病人的家居接觸者至今沒有出現病徵，衞生防護中心正繼續調查。

據了解，該名男童是香港人，其家人包括父母及姐姐，就讀的學校都沒有爆發流感。

此外，仁濟醫院梨木樹彩悠軒亦爆發流感，涉及15名男院友及3名女院友，年齡介乎23至62歲，以及兩名女職員。他們自1月11日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵。全部人均已求醫，當中15人需入院接受治療，其中13人經治療後已出院。全部病人情況穩定。14名院友的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，當中六人證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。

中心亦公布，天水圍的天樂幼稚園暨幼兒園亦出現流感爆發個案，涉及12男9女，介乎3至5歲。他們自1月9日起先後出現類似病徵。全部人已求醫，三人需入院接受治療，經治療後已出院。全部病人情況穩定。七名受影響學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，當中二人證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。

衞生防護中心發言人指，本地季節性流感活躍程度在過去兩周持續上升，並可能在未來一段時間繼續攀升，呼籲社會各界繼續提高警覺預防流感。中心亦特別呼籲家長，如仍未安排其子女接種今季流感疫苗，應盡快接種以加強個人保護。