【流感停課】幼園校長建議提早4日放年假　促當局最遲於周四宣布

冬季流感肆虐，截至1月21日下午4時，全港約一千間幼稚園當中，累計已有301間幼稚園停課。 有幼稚園校長建議應提早4日、即於下周一（28日）起放農曆年假，但認為當局應該於今個星期四或之前宣布，以免造成不便。 有另一名校長則認為停課非最佳方案，課程進度或會追不上，認為當局現時建議的停課七天措施合適。

有家長在網上發問，應否自行停課。（親子王國討論區網頁截圖）

幼稚園局部宣布停課，但已有家長在網上討論區發文指，正在考慮應否自行停課。衞生防護中心總監黃加慶上周五指，暫未需要全港停課，亦不能就幾時全面停課劃界。

本年首19日共234間幼園爆流感 逾去年公布停課時的爆發宗數

本港去年因流感在小學及幼稚園大爆發，教育局於2月7日宣布，由2月8日起全港小學幼園停課。翻查衞生防護中心數字，由2018年第2周至宣布停課當日，共421宗院舍爆發個案，當中有171間是幼稚園或幼兒中心。

對比今年數據，截至上周六（19日），已有234間幼稚園或幼兒中心因爆發流感個案而需要停課，不足一個月已較去年多了至少63宗爆發個案。

今年首19日共234間幼園爆發流感。（資料圖片）

幼園校長停課意見不一 有校長促教局周四宣布提早停課

對於應該何時停課，學校各有看法。聖文嘉中英文幼稚園（華貴邨）校長麥謝巧玲受訪時指，建議教育局應提早4日放農曆年假，即由下周一（28日）起提早放假，以免小朋友留在學校有機會染病。

不過她強調，當局若決定放假，應在今個星期四、1月24日或之前公布，不能太遲，以免家長難以安排。麥謝巧玲又透露，正約見教育局副局長蔡若蓮日內見面，以反映停課的建議。

有幼稚園校長建議提早停課，亦有校長認為只要做好清潔措施，毋須停課。（資料圖片）

有校長憂提早停課造成家長不便 促到校接種疫苗擴展至幼園

另一邊廂，西太平洋幼稚園校長莊淑萍則透露，暫未考慮提早停課，又認為停課非最佳安排。她解釋，停課除了會為家長帶來不便，學校亦早為學童安排好豐富的課程，她擔心停課會令課程進度落後。莊淑萍指，學校近日有加強做好清潔措施，例如其中一班學生使用完一盒玩具後，會先消毒才交予下一班同學，減少交叉感染的機會。

莊淑萍重申會跟隨政府的指引，若有病例會呈報，再由當局決定應否停課，又促政府將到校接種流感疫苗計劃擴大至幼稚園，對學童家長而言會更方便。