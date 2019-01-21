【流感停課】 再增67間幼稚園停課　累計已301間停課（附名單）

衞生防護中心今日（21日）傍晚公布最新幼稚園停課名單，再多67間幼稚園宣布停課，現時總計增至共301間幼稚園需停課。 今日新增的67間幼稚園停課名單中，以九龍城區、沙田區及屯門區最多，各新增6間停課學校。另外，名單當中包括位於九龍城區的名校「根德園幼稚園」、「聖羅撒幼稚園」及中西區的名校「聖保羅堂幼稚園」及「香港真光幼稚園(堅道)」等。 停課名單會於周一至周六更新，方便家長查閱最新安排。

衞生防護中心今日（21日）傍晚公布最新幼稚園停課名單，由2019年1月19日下午4時至2019年1月21日下午4時，再多67間幼稚園宣布停課，現時總計增至共301間幼稚園需停課。

今日新增的67間幼稚園停課名單中，以九龍城區、沙田區及屯門區最多，各新增6間停課學校，包括位於九龍城區的根德園幼稚園(多實街)、聖羅撒幼稚園、啓思幼稚園、；位於沙田的朗思國際幼稚園（馬鞍山）、天主教聖保祿幼兒園（大圍）等。目前沙田區仍以35間停課學校「稱冠」。

↓↓↓各區停課名單，點擊下圖查閱：↓↓↓

+ 24 + 23 + 22

衞生防護中心將於周一至周六更新停課名單，方便家長查閱最新安排。

政府在上周四（17日）舉行跨部門高層會議審視了本地最新流感情況，並提出一項針對性建議以加強幼稚園及幼兒中心內的防控措施，由上周六(19日)起，所有出現流感樣疾病爆發的幼稚園及幼兒中心全校停課7天，以截斷校內傳播流感的機會。上述措施適用於所有在農曆新年假期前出現爆發的幼稚園及幼兒中心。

醫學會建議若有流感樣病徵 應盡早服用特敏福

另外，香港醫學會傳染病顧問委員會指，2019年1月12日一周，6歲以下兒童的住院率為9.23（每一萬人口計），數字已超出3年季節性流感高峰期錄得的最高入住率，而過去3年的最高入院率為6.18至9.07（每一萬人口計），當中有兒童嚴重流感個案涉及腦病變。醫學會建議對確診或疑似個案提早使用神經氨酸酶抑制劑（特敏福）治療，特別是流感流行期間，無需待確診才開藥。

日本早前有報告指，兒童或青少年在感染流感及使用神經氨酸酶抑制劑出現精神紊亂症狀，委員會諮詢了日本專家的最新意見和數據，顯示這些精神紊亂症狀主要與流感本身有關，而當地專家認為及早使用抗病毒藥物，有助於預防精神紊亂症狀及減低嚴重併發症。