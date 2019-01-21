四分一大學生曾遭性騷擾　男教授同女學生講：着少啲可能畀高分啲

職場性騷擾時有聽聞，但平機會公布的最新調查顯示，性騷擾在大學校園內亦不時發生，平均四個受訪學生，就有一個稱過去一年內曾被性騷擾，約7成受害者是在校園內發生。而施害者可以是非教學職員、大學教授、講師或導師。 據報稱曾被性騷擾的學生透露，有男教授向自己暗示性感打扮可獲較高分數：「可能你下次着少啲，可能都會畀高啲分你呢。」甚至有不同學生反映曾被教授邀約到辦公室擁吻、免費外遊；亦有女學生不滿男教授屢次在課堂上作出口頭上性騷擾，如：「我教英文口試，唔係口交」。

平機會今日（21日）公布「本港大學生性騷擾調查研究」結果。（鄧穎琳攝）

平機會今日（21日）公布「本港大學生性騷擾調查研究」結果，14,442名受訪大學生中，有3,329人（約23%）表示曾在調查前一年內被性騷擾，當中近半數人指過去一年內被性騷擾次數為一次、其次是遭性騷擾2至5次（佔43.5%），有3.4%人更稱曾遭性騷擾逾十次。當中騷擾者以男性為主（80.7%）。而報稱被大學教授、講師及導師性騷擾的學生佔4.4%，連同大學非教學職員的4.4%，即合共196人曾被教職員性騷擾。平機會高級政策研究及訓練主任林潔儀指，大多學生反映，遭性騷擾的地點是校內：

1.據受訪者透露，有男教授常在課堂上作出口頭性騷擾，如「我教英文口試，唔係口交」，即使後來有師姐將課堂錄音交予校方，涉事男教授只暫停有關行為，不但未獲處分，更獲升職。 2.有當事人指，自己穿着正式套裝進行匯報後，男教授向她說：「可能你下次着少啲，可能都會畀高啲分你呢。」令她覺得難受。 3.另有女學生參與大學舉辦的商業創業比賽時，與商業機構的男導師在校外會面時，被對方掃摸頭髮及背部，即使暫停對方後，仍收到對方半夜發信息或致電。 4. 有女學生在網上問卷中指，有老師不斷邀約及企圖在辦公室內擁吻自己，她向同學求助時，一度被誤以為是想突出自己，最終須出示與教授的訊息證明清白。

男生被男教授邀免費外遊 憂打亂升學部署只敢婉拒

是次調查中，有18.4%男學生表示被性騷擾，平機會署理營運總裁朱崇文形容較初時估計的多。有男學生在是次調查中透露，曾有男教授以多種方法追求自己，包括邀請免費外遊，由於受者人擔心涉事教授任教的兩個科目成績會受影響，擾亂其升學部署，又擔心公開事件會被誤以為自己是同性戀，故只能一直婉拒。

朱崇文直言，學生遇到教師性騷擾的個案數目看似不多，但情況卻令人關注。他解釋，大學教學人員擁有權力，甚至操控學生的成績及實習，令性騷擾受害人處於弱勢，不敢挺身對抗或舉報，故情況不容忽視。

是次調查中，只有2.5%大學生遭性騷擾後會向校方投訴。林潔儀綜合受訪者意見指，不少人對性騷擾認知不足，又擔心會被取笑及報復，故不會向校方投訴。平機會分析，八間資助大學早前曾向立法會提供有關性騷擾投訴的個案數字，以及是次調查結果，認為校方防止性騷擾的政策成效低，未來將會約見八間資助大學及公開大學，協助校方完善反性騷擾機制；平機會亦敦促教育局就中小學性教育徹底改革，加強性別平等及兩性關係教育。

朱崇文又建議，當事人遇到性騷擾時應立即反抗，最好錄音或錄影，並記錄事發地點、時間、日期及經過，事後盡快向可信任人士求助。他解釋，萬一將來訴諸法律，以上有機會成為佐證。