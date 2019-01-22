學生外地體驗課程險遭性侵　同伴未為意「食花生」　如何自保？

大學生參加境外交流計劃、宿舍活動，與同學外出十分普遍，但平機會最新一份有關本港大學生性騷擾情況調查顯示，在校外遇到性騷擾的大學生中，逾兩成半人事發時正參與學生組織或大學舉辦的活動，當中部分與飲酒有關。 有受訪者憶述，到境外參加暑期體驗課程時險遭性侵，同行大學生卻未有認真對待其求救信息，反袖手旁觀以「花生」貼圖回覆，幸最終仍能脫險。 有律師提醒，部分施害者或因認知不足而作出性騷擾行為，但身為成年人的學生須為自己的行為負責，而受害人有權提出民事訴訟及索償，甚至報警處理。

平機會調查發現，不少個案是在Ocamp（大學迎新營）及宿生活動中，飲酒或玩涉及性話題、隱含性意味的遊戲時遭性騷擾。（資料圖片／相中人物或院校與個案無關）

平等機會委員會去年進行調查，研究本港大學生遇到性騷擾情況，透過問卷、深入訪談，收集共14,442名來自本港八間資助大學及公開大學的大學生及研究生意見。調查發現近四分一受訪大學生（23%）在調查前一年內曾受到性騷擾，程度屬「中高」。而曾被性騷擾的學生中，72.7%是被大學同學性騷擾，另有7.2%是其他大學的學生、4.4%為講師或教授，以及4.4％為非教學職員。

險遭性侵 幸大聲呼救引酒店職員介入

平機會高級政策、研究及訓練主任林潔儀引述受害者經歷，指曾有學生自行報名參加境外暑期體驗課程，卻險遭性侵，惟向同行大學生發信息求助時，其他人只袖手旁觀，更傳送「食花生的貼圖」給當事人，幸當事人大聲反抗，有酒店前台職員敲門查問，當事人才能脫離險境。

平機會高級政策、研究及訓練主任林潔儀。（鄧穎琳攝） 與男生搭的士遭捏胸、要求口交 林潔儀又說，不少性騷擾個案是在Ocamp（大學迎新營）及宿生活動中發生，包括在飲酒或玩涉及性話題、隱含性意味的遊戲等，甚至有受害者稱，「有啲人話你入得嚟（呢個宿舍）就預咗玩好多呢啲遊戲。」亦有女研究生稱，與同學在宿舍關燈聊天時，旁邊的男同學觸摸其腳部及手部，又在耳邊輕聲要求她留下陪睡；該女生亦反映，與其他運動隊的男學生一同搭的士時，突遭對方捏胸，即使明言拒絕後，對方仍要求她替自己口交。 林潔儀認為，近年大學以利誘、培訓、簽同意書等要求約束迎新營活動，故近年大型迎新營情況已有所改善，但由於規範過多，反會令愈多愈多由學會或學生私下舉辦的「暗O」、「細O」出現，憂心情況更差。

律師：受害人可提民事訴訟、要求賠償

平機會反性騷擾運動小組副召集人兼律師莊耀洸直言，不少施害人對性騷擾認知不足，不清楚自己的行為或會帶來責任。他稱，曾有職場性騷擾個案的受害者，向施害者申索7位數字金額以賠償其「感情傷害」，提醒身為成年人的學生須為自己行為負責，包括負上刑責及可能被追討賠償。

平機會認為，教育局應檢討及改革性教育，由中小學做起，加強學生對性騷擾的認知。而平機會亦會約見各間大學，協助檢討及完善有關防止性騷擾的政策，避免同類事件發生。平機會提醒，開玩笑亦要有分寸，若有人向自己做出不歡迎、與性相關的行為，應立即表示不滿及反抗，包括：