【流感高峰】學生無針卡可否入學？　一文拆解流感疫苗謬誤

社交網站專頁「香港免疫針關注協會」提出，醫生為兒童注射疫苗前應簽署《免疫針絕對安全保證書》，確保疫苗絕對安全有效，並無任何風險，否則要負責其醫療費用及日常照顧費用。此事在網上引起爭議，有網民揶揄素人父母可否簽署「唔打疫苗絕對安全保證書」給學校。有醫生斥簽署「保證書」的做法不切實際，並一一拆解對流感疫苗謬誤。 香港家庭醫學院前院長陳銘偉直指，在注射疫苗後會患自閉症或濕疹絕對是誤解，強調當年聲稱疫苗可致自閉的英國醫生已被英國醫務評議委員會裁定嚴重專業失德而被除牌。事實上，每100萬名注射疫苗人士中，只有一至兩宗吉巴氏綜合症個案，數字遠低於出現嚴重流感個案。

衞生防護中心早前建議爆發流感的幼稚園翌日起停課7天，又指甲型流感主要針對6歲以下幼童，以及50至64歲成人，而6歲以下幼童的入院率較多。（資料圖片／羅國輝攝）

1. 已經「中咗流感」，不用再注射疫苗？

現時香港引入的流感疫苗有三價和四價疫苗，三和四是內含的病毒株數目，而四價疫苗較三價疫苗多一種乙型流感病毒株。陳銘偉表示，即使市民已感染H1甲型流感，但難以保證夏季會否出現其他類型的流感高峰，所以即使已感染流感病毒亦應在身體狀況恢復後注射疫苗，避免感染其他型的流感。

流感病毒有不同，所以感染後不會對其他型號產生抗體，注射流感疫苗才是上策。（視覺中國）

2. 為何打完流感針仍會患流感？

冬季流感肆虐，幼稚園爆發流感，衞生防護中心建議爆發幼稚園應該停課7天。（資料圖片／羅國輝攝） 注射流感針後不等於不會感染流感，陳銘偉指流感疫苗並非100%可防止感染流感。因為每人的免疫系統不同，3歲以下的幼童需要注射兩針才足以抵抗病毒，而長者打針後的效用亦僅到七成。加上亦要考慮病毒是否有出現漂移、世衞流感疫苗組合建議是否與爆發中的流感病毒類型配對。故此接種疫苗，不能代表100%不會感染流感，但會減低流感病狀及產生併發症的風險。

3.注射疫苗有可能導致神經系統問題、自閉症及濕疹問題？

陳銘偉反駁，坊間指注射疫苗會導致自閉及濕疹絕對是謬誤。他指過去曾有一名醫生發表研究報告指，「痲疹、流行性腮腺炎及德國痲疹混合疫苗」會導致自閉症，令公眾不敢注射疫苗。英國醫務評議委員會其後裁定該採集樣本手法涉及嚴重專業失德，涉事醫生最終被除牌。陳銘偉指，沒有證據顯示小朋友自閉與疫苗有關，小朋友即使不注射疫苗亦有可能患上自閉症及濕疹，他提醒家長要留意研究數據，不能隨便輕信。

衞生防護中心網站顯示，每100萬注射疫苗人士中，只有1至2人出現吉巴氏綜合症個案，數字遠低於出現嚴重流感個案。中心亦於2019年1月14日更新吉巴氏綜合症新症入院數字，根據醫管局截至2019年1月的暫時數據顯示，2018年共錄得56宗新症個案，當中3月錄得11宗個案，為去年全年最高。過去18年錄得最多宗數的為2016年，共88宗新症個案。

一定要有針卡才可入學？

香港幼稚園協會會長唐少勳表示，家長需要在小朋友入學前提供針卡，確保小朋友已注射了相關疫苗，包括卡介苗、乙型肝炎疫苗及水痘疫苗等等。唐認為是否注射疫苗不單單是該小朋友的問題，亦有可能是帶菌者，會影響其他學童，所以未能提供針卡或未有打齊疫苗的小朋家，學校會要求家長提供證實小朋友身體狀況的醫生信件，證明小朋友健康良好，又或是有不能注射疫苗的原因。

香港免疫針關注協會網站上，提供一篇文章作參考，提示素人家長在小朋友申請入學時，若學校要求家長提供針卡，應如何應對。文章提及，家長可附帶一封信，清楚表達家長不給予小朋友打免疫針的意願，並強調香港沒有法例規定不打免疫針不能入學。

唐少勳表示，若家長未能提供針卡，又不願意由醫生證實身體情況，即不願意遵守學校規則，等同學生不守校規般，學校會考慮不接收該名小朋友。

教育局發言人表示，根據學前機構辦學手冊，學前機構須備有兒童健康紀錄，包括防疫注射紀錄（即針卡）。現時教育條例及教育規例中並無規定學生須備有防疫注射紀錄方可入學，局方也沒有收到涉及針卡的投訴。