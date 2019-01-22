【流感高峰】單日增10宗成人嚴重流感　累積達165宗個案

本港正值冬季流感高峰期，衞生防護中心公布最新流感數字，由去年12月30日截至昨日（21日），共有165宗成人嚴重流感個案，累計66人死亡。昨日單日增加了10宗成人嚴重流感個案，再多2人死亡，均是65歲或以上的年齡群組。 兒童嚴重流感個案方面，本年累計有12宗個案，目前仍有一名4歲男童及一名2歲男童情況危殆，分別留醫聯合醫院及屯門醫院。

今個冬季流感季節累計有12宗兒童嚴重流感個案。（資料圖片／羅君豪攝）

冬季流感高峰持續，衞生防護中心公布截至昨日共有165宗成人嚴重流感個案，當中66人死亡。對比之前的數據，昨日單日增加了10宗成人嚴重流感個案，再增2人死亡，死者均屬65歲或以上的年齡群組。今季累計的66名死者中，56人屬65歲或以上的年齡群組，是整體年齡群中最多；50至64歲佔8人，而18歲至49歲則有兩人死亡。

18歲以下的兒童嚴重流感個案方面，本年累計有12宗個案，至今日仍有一名4歲男童及一名2歲男童情況危殆，分別留醫聯合醫院及屯門醫院，兩人均無接種今季流感針。

兩日內至少增92間幼稚園或幼兒中心爆流感

院舍爆發個案方面，1月20日至21日間，有92間幼稚園或幼兒中心爆流感，另分別有10間小學、2間安老院舍、2間殘疾人士院舍及3間其他院舍爆發流感，全部院舍爆發個案合共有109宗，受影響人數達509人。

衞生防護中心早前建議，有爆發流感的幼稚園或幼兒中心應考慮停課七天，以中斷校內傳播。截至1月22日下午4時，全港共349間幼稚園需要停課。