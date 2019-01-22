大學生性騷擾調查　平機會：性價值觀被扭曲　稱入hall預咗被抽水

平機會昨日（21日）發布全港首個大規模大學生性騷擾調查，發現每四名受訪大學生，就有一名曾受性騷擾，但當中只有2.5%受害者向所屬大學投訴。 平機會署理營運總裁朱崇文接受商台節目《在晴朗的一天出發》指，每間大學已推行預防性騷擾指引超過十年，但是只有16%的學生曾看過指引。另外，他指，調查的訪談對象曾稱「入到hall（宿舍）預咗畀人抽水」、「覺得（性騷擾）係hall life 嘅一部份」等，反映群眾壓力令學生的性價值觀被扭曲，現時平機會已去信各大學校長，相討如何跟進。

平等機會委員會21日公布「本港大學生性騷擾調查研究」結果，發現有23%的大學生，在調查前一年內曾受到性騷擾。（鄧穎琳攝）

朱崇文在節目表示，在調查中發現有七成的受訪學生認為要涉及強姦及非禮才需要舉報，不知道性騷擾已可作民事訴訟，反映學生對性騷擾定義及對處理機制認知有不足。他續指，調查的訪談對象曾稱「入到hall（宿舍）預咗畀人抽水」、「覺得係hall life 嘅一部份」等，反映群眾壓力令學生的性價值觀被扭曲。

他又透露，兩年幾前紀律部隊出現性騷擾問題，曾與紀律部隊高層相討，引述對方表示學堂未曾出現過性騷擾情況，認為近年發生有關事件，與大學文化有關，「以前嗰啲文化我哋都冇，好似係從大學走出嚟。」但他指，當與大學層面相討，他稱對方又會歸因於中學的教育不足。

他同意現時中學性教育不足，「只講性，但唔講兩性關係、價值觀」，有必要改善，而現時教育局正檢視作出改革。他續指，大學亦應要加強推廣預防性騷擾工作，提高職員與學生的相關意識，亦要定期培訓職員對處理機制的認知。他又表示，現時大學多以講課形式教授指引，但認為學生並不受落，建議應透過使用多媒體等平台、或舉辦遊戲與活動等，以迎合大學生的需要。