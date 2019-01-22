【中環灣仔繞道】西隧未見車龍　大西北市民：日後或改搭港鐵

中環灣仔繞道昨日（21日）迎戰首個工作日，惟早上繁忙時間出現車龍，交通極度擠塞，車龍更一度「倒塞」至大角咀。為改善情況，運輸署昨夜在林士街天橋沿路，完成交通標誌及道路標記改善工程，冀改善西隧塞爆的情況。 《香港01》記者今（22日）實測由新界西乘搭962X巴士到中環，發現今交通情況果然大有改善；不少市民為了避免遲上班，特意預早時間出門。有市民認為，為了「穩陣」日後或會轉乘港鐵。

1月22日是中環灣仔繞道通車第二個工作日， 西隧未見車龍。（李家偉攝）

繞道今（22日）迎接第二個工作天，記者今日在屯門上車前往中環，實測改善工程是否有紓緩交通擠塞的情況。

記者今早8時半在屯門登上巴士962X，市民游小姐在上車前稱，昨日上班時亦遇上塞車情況，但理解新的交通交排需要時間適應。她表示，為了避免遲到，已經早15、20分鐘出門。

1月22日是中環灣仔繞道通車第二個工作日，今早屯門依然有不少市民選搭巴士前往市區。（李家偉攝）

乘客：比日常遲十分鐘

巴士其後沿屯門公路行駛了大約近一小時，在上午的9時30分左右終抵達西區海底隧道收費廣場。記者在現場所見，西隧未有出現車龍，交通暢通；最後全程花大約70分鐘，終到達中環，與預計行車時間相若。

有乘客區小姐表示，今天的車程仍比日常上班時間遲十多分鐘，指本來已遲到，現時就遲得更多。她表示，原預料繞道開通後可疏導車龍，但情況卻是變得更塞，交通情況未見有改善；認為或是因為指示仍不清晰，希望運輸署可以再作改善。

吳小姐直言，日後為「穩陣」或會轉乘西鐵。（李家偉攝） 而另一乘客吳小姐就指，昨日受交通擠塞影響，上班遲到了約 5、10分鐘，幸好獲上司體諒，未有責怪。她又表示，今天特意預早5、10分鐘出門，情況與平日相若，預料明天同樣會預早時間出門。她表示，難以評論繞道是否對車程有影響，但直言日後「可能考慮坐西鐵，（因為）會穩陣啲」。

