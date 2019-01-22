新措施打擊「炒黃牛」　紅館熱賣show可不設售票處買飛

俗稱「炒黃牛」的演唱會等門票炒賣問題猖獗，康樂及文化事務署自去年底起，推出兩項新措施予主辦機構採用，包括門票可不安排於售票處售票，只設網上、流動應用程式及信用卡電話訂購的措施；推行「延後取票」方案，即已購票的人士，需於每一場演唱會的演出日期前14天至演出當天，攜帶購票時使用的相關信用卡取票。

康文署自去年底起，推出兩項新措施予主辦機構採用，包括門票可不安排於售票處售票，只設網上、流動應用程式及信用卡電話訂購的措施。（資料圖片）

康文署回覆《香港01》查詢時指，自去年底起，向表演節目主辦機構新增兩項措施，包括可不安排售票處售票，只設網上、流動應用程式及信用卡電話訂購的措施；及推行「延後取票」方案，即已購票的人士，於每一場演唱會的演出日期前14天至演出當天，需攜帶購票時使用的相關信用卡取票。

古巨基演唱會採新安排

署方指，自去底起有在香港體育館（紅館）舉行的熱賣節目使用，舉例今年四月古巨基在紅館舉行的演唱會，於城市售票網公開售票首天不設售票處售票，只設網上、流動應用程式及信用卡電話訂購的措施。

署方指，決定是主辦機構經與康文署商議後採納的「特別票務安排」，有關安排有助減少在公眾地方排隊輪候購票所造成的秩序問題，近期亦有數個於紅館舉辦演唱會的其他主辦機構已採取相同措施。

康文署表示，一般而言，城市售票網熱賣節目的門票大多於開售首天，透過網上或流動應用程式渠道售出。此外，隨著網上及流動應用程式漸趨普及，在海外及本地市場亦有不少熱賣節目只採用這些渠道售票或於開售首天不設票房售票安排。

就在紅館舉行的大型節目而言，一經與主辦機構商定票務方案及落實相關資料，城市售票網和紅館均會於其網頁儘早發布有關節目的票務安排和資訊，以便公眾人士參閱。