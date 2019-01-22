初一至三無活豬供應　內地供應商未接消息　百佳：增其他國家肉類

內地非洲豬瘟繼續蔓延，《香港01》了解本地活豬業界為挽回市民信心，決定在年三十晚（2月4日）清洗上水及荃灣屠場，意味農曆年未有活豬供應，年初四（2月8日）市面才會再有新鮮豬肉出售。有內地冰鮮豬肉生產商坦言，未接獲香港方面的業界通知，但相信即使增加冰鮮豬供應亦只會多約一成。

上水及荃灣兩個屠房下月2日將進行大清潔。（資料圖片） 因應內地非洲豬瘟在華北地區爆發後不斷擴散，月初已有本港業界人士預料，新年的活豬供應會緊張，批發價會提高三成。未料，本港豬肉業界昨一致支持在年三十晚（2月4日）屠清屠場內所有活豬，同時為配合大清潔屠房會在年初一至三（2月5至7日）休息；本港農場最多提供500隻以內的「本地豬」, 相信不足應付需求。

本港農場可多提供500隻以內的「本地豬」。（資料圖片 / 盧翊銘攝） 在廣東省經營冰鮮豬肉生產的蔡先生接受查詢透露，未有收到香港的業界的通知，不過內地會因應情況增加供應，「其實香港是每兩至三日才下單，相信過一、兩日才會接獲通知。」他指出，由其廠房平日由內地供港的冰鮮豬約數百隻，預料農曆新年時會按情況增加約一成的供應。

百佳：增加其他國家入口肉類

年初二的開年飯市民或許要轉買冰鮮豬肉做節，百佳發言人指，收到相關消息亦十分關注事件，現正與供應新鮮及冰鮮豬肉的供應商密切跟進，亦會安排增加來自世界各地包括美國、澳洲及泰國等的肉類及禽肉產品，配合顧客的需要。

惠康：密切留意

惠康發言人指，超市正密切留意有關政府當局的公布，以作出適切安排，確保可於農曆新年期間盡力為顧客提供充足及多元化的肉食產品選擇。