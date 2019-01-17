【非洲豬瘟】承認疫情仍然複雜嚴峻　胡春華：要保證新年豬肉供給

撰文：葉琪
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內地非洲豬瘟疫情自從在華北地區爆發後不斷擴散，華南地區的廣東省珠海市香州區、廣州市黃埔區、惠州市博羅縣已先後在上月「淪陷」，至今更全國蔓延至24個省區市。
主管「三農」的國務院副總理胡春華在周三（16日）南下廣州，主持召開非洲豬瘟防控工作庭談會，要求切實做好豬肉市場供應保障，保證農曆新年期間的豬肉市場供給。
內地非洲豬瘟疫情如今已蔓延至24個省區市。（視覺中國）
胡春華在座談會上稱「前一階段非洲豬瘟防控取得積極成效」，但同時承認「當前疫情形勢仍然複雜嚴峻」，必須進一步壓實防控責任，做好防控工作。包括要堅決落實現行各項關鍵防控措施，加強活豬調運監管，全面禁止餐廚剩餘物餵豬，及時規範排查處置疫情；加快實施分區防控，明確防控目標，建立運行協調機制，協同聯防聯控，統籌謀劃生產供應；要加強豬肉製品生產流通管理，落實食品加工企業主體責任，加強豬肉加工製品監管，全面展開活豬屠宰檢測；切實做好豬肉市場供應保障，保證春節期間豬肉市場供給，穩定活豬基礎產能；加強國際防控交流合作，普及防控知識，回應社會關切。
此外，據官方傳媒報道，胡春華在座談會前更親自到黃埔區臨時動物檢疫消毒站、九龍鎮活豬養殖場，廣東省動物疫病預防控制中心、越秀區東川新街市肉菜市場等地調研，了解疫情處置、監測檢測、預警和豬肉市場供應保障的情況。
（新華社）