【非洲豬瘟】承認疫情仍然複雜嚴峻　胡春華：要保證新年豬肉供給

內地非洲豬瘟疫情自從在華北地區爆發後不斷擴散，華南地區的廣東省珠海市香州區、廣州市黃埔區、惠州市博羅縣已先後在上月「淪陷」，至今更全國蔓延至24個省區市。

主管「三農」的國務院副總理胡春華在周三（16日）南下廣州，主持召開非洲豬瘟防控工作庭談會，要求切實做好豬肉市場供應保障，保證農曆新年期間的豬肉市場供給。