【三隧分流】政府突撤議案　的士司機大感失望　汽車會讚明智

運輸及房屋局局長陳帆今（22日）宣布，政府會撤回三隧分流議案。消息公布後，有人歡喜、有人愁。香汽車會會長李耀培稱讚政府做法明智，又指當局應先諮詢駕駛者意見才草擬相關方案較合適，而非「一錘定音」；的士司機則表示失望，形容方案對業界及乘客而言是「雙贏方案」，盼政府盡快重新向立法會提交方案。

他慨嘆，西隧的收費太貴，倘自費經西隧往返香港及九龍如同「白做」，加上有部分司機為免趕不上交更，或會選擇拒載要求「過海」的乘客，以避開繁忙時段的紅隧車龍，盼政府可盡快重新提交方案到立法會。

對方案遭到撤回持分者表態兩極，汽車交通運輸業總工會的士司機九龍分會主任杜燊棠表示，對政府「急刹停」大感失望。他解釋，紅隧的收費較為便宜，以致在早上及晚上繁忙時間長期塞車，司機由港島經紅隧往回九龍至少花逾30分鐘，「無咗好多搵食時間！」

三隧分流議案擾攘多時，運輸及房屋局局長陳帆今天（22日）會見傳媒，指社會整體及學者等持份者都支持方案，惟未能取得立法會足夠支持，故決定明日不會向立法會提交三隧分流議案。

陳帆曾指預計三隧分流方案可以令繁忙時間的車龍龍尾縮短10至40%不等。（資料圖片）

李耀培認為政府收回方案做法明智。（資料圖片）

李耀培：質疑政府為何不能向其餘隧道作同樣補貼

私家車駕駛者、香港汽車會會長李耀培則表示，政府收回方案做法明智，認為當局應先向駕駛者諮詢意見才草擬方案。他解釋，方案中紅隧的收費建議由20元增倍至40元，駕駛者實在難以接受。

李指出，政府願意按三類車即的士、私家車及電單車的實際車流，向西隧補貼隧道費差額至上限18億港元，質疑政府為何不能向紅隧及東隧作同樣的補貼，以降低隧道費價格。他續說，盼政府推出新的三隧分流方案前可先諮詢駕駛者意見。