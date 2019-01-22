【三隧分流】陳帆上午仍硬撐　下午即撤回議案：尋「求大同」空間

政府原定明日(23日)在立法會就「三隧分流」收費調整方案提無約束力議案，惟方案一直未能獲政黨支持，除了民建聯表明不會支持外，有傳工聯會亦「跳車」拒撐；政府亦無意讓步。 在幾乎肯定不夠票通過無約束力議案的情況下，運輸及房屋局局長陳帆今日(22日)下午召開記者會，宣佈撤回議案。

（張浩維攝）

陳帆同日早上出席電台節目時，仍在最後一刻盡力推銷方案，他在節目中重申方案長遠對香港發展有正面效果，並強調要調整收費基本不可能，又稱「從政治角度上24小時都是非常長的時間，會繼續努力爭取議會支持。」不料僅僅數小時後，政府已宣布抽起議案。

(資料圖片/羅君豪攝)

運輸及房屋局局長陳帆、運輸署署長陳美寶和路政署署長陳派明今日（22日）下午在政府總部召開記者會。陳帆表示過去數月，政府已透過不同場合，向社會各界詳細介紹三隧分流方案長遠對香港發展有正面效果，政府得到的信息是社會整體對三隧分流方案支持，方案也得到學者、專業團體和業界的擁護。雖然得到不少議員的支持，但他留意到議會內有議員持有不同意見。「有議員要求參考中環灣仔繞道通車後的交通情況再作打算。所以，政府決定明日不在立法會動議有關不約束力議案，在緊隨的一、兩個月繼續游說議員，爭取支持，推進工作。

陳帆表示，當局作出收回的決定後，已第一時間通知傳媒和各界。「的確我今朝還在電台推銷緊，我依家都係推薦緊。」他指大家都明白「三隧分流」調整的空間幾乎等於零，在這個基礎上，會再探討有否「求大同、存小異」的空間，又指如果整體安排對香港市民有益，政府會持開放態度。被問到今次政府是否「讓步」，陳帆指此安排正正代表了政府團隊對議會的尊重，「如議會投票否決，但我地繼續做遊說，是否尊重議會的表現？而家是踏實的做法」。

被問時間表？陳帆：2020年1月1日是第一步

至於在立法會重新推行方案的時間表，陳帆希望在2020年1月1日是第一步，之前還要在財會申請撥款，以及就調整隧道收費修例，時間非常緊逼，希望在未來一兩個月內可以和議會朋友溝通，得到支持，相信大家只要務實，為香港整體利益出發，他有信心未來可以取得共識。他又認為，議員不是反對方案，只是對收費有異議，「在這個理解之下我覺得有空間」，又指「我覺得議會的朋友整體都是理性，希望我的了解和信任在稍後可以得到他們正面的回應」，強調如得到議員支持，時間表可作調動。

至於不同傳媒再三追問，三隧收費方案是否完全沒有調整的空間，陳帆笑言「多謝你鍥而不捨追尋事實的真相」，他指事前政府團隊已就40個不同情境進行不同的交通影響評估，並指「如下調紅隧、東隧收費，會為兩隧帶來更嚴重的擠塞」，故分析後確認現時提出的收費模式，對隧道附近交通的影響的效果是最好。他重申「作為一個負責任的政府，我們只可以向市民提交一個最佳的方案，當然這個方案，社會和議會是否接受，我們是一個民主社會，也是我們今天走到這個地步(的原因」。」