【三隧分流】政府撤方案　葉劉：中午仍收陳智思通知要求支持

運房局原定明日遞交三隧分流無約束力議案至立法會，政府今日（22日）臨時撤回議案，身兼行政會議成員的新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，中午仍收到行會召集人陳智思通知要求支持方案。

葉劉表示，中午仍收陳智思通知要求支持「三隧分流」方案。（資料圖片／李澤彤攝）

運輸及房屋局局長陳帆今早上電台接受訪問時，重申三隧分流方案基本上不可能微調，下午卻召開記者會要撤回，更稱再探討有否「求大同、存小異」的空間。

葉劉淑儀透露，中午仍收到陳智思通知要求支持方案，而下午卻見到押後的消息，她認為當局撤回是好事，因中環灣仔繞道交通情況還需要看一段時間才能清楚，不能純粹看顧問公司數值。

她認為，日後三條隧道都收歸政府所有後，政府有很多不同做法可以考慮，包括有經濟學家建議三條隧道都不收費，或只向私家車收費，公共交通車輛則減價。

民建聯陳恒鑌表示，對於政府決定撤回無約束力議案的做法可取，認為政府應盡最大努力與議會溝通及聽取社會聲音。(羅家睛攝)

陳恒鑌：政府做法可取

民建聯陳恒鑌則表示，對於政府決定撤回無約束力議案的做法可取，認為政府應盡最大努力與議會溝通及聽取社會聲音，他稱現時三隧分流依賴中環灣仔繞道，對上繞道整體上是否如估算般起分流作用，政府認有提出具說服力數據。他又指在該黨的修正案中，要求不將過海巴士免收隧道費作綑綁，強調會繼續與政府溝通，

柯創盛又指，在這次政府議案中，地區市民對政府的估算有疑慮，認為實際上有落差，故在無法釋除疑慮的情況下未能貿然接受方案。

對於民建聯在這次是否起關鍵角色？陳恒鑌強調，早在方案提出時已表明有所保留，強調會「是其是，非其非」，希望政府會與議會多溝通，以市民利益為依歸，重申該黨會「門常開」，如與政府商討保償方案協助或商討減低其他新界隧道收費。

實政圓桌田北辰則表示，欣賞林鄭今次處理手法，形容是有承擔，「肯出來做醜人」。（莊恭南攝）

田北辰：欣賞林鄭今次處理手法

實政圓桌田北辰則表示，欣賞林鄭今次處理手法，形容是有承擔，「肯出來做醜人」。他認為，真正要達至分流要落重藥，讓市民改變習慣。他又指。到2023年收回西隧的時候，需再作檢討；又指，到時可能看到矯枉過正「西隧塞車，紅隧唔塞⋯⋯畢竟專家意見只是電腦模擬。」

田北辰又強調，暫時收回方案也是合理，因目前不夠票就硬闖，最終方案可能胎死腹中，要2023再重新提出，並不理想；現時做法讓政府有更多時間說服其他議員。

對於中環繞道通車車後的塞車情況，他就認為，繞道發揮威力是一個月後全面通車後的事，如果西隧到時非常暢通，「車尾燈都睇不到，到時紅隧、東隧都會加價，真正要開始做分流，讓西隧吸收更多車輛車輛過海。」他認為，現階段收回方案是明智之舉。

被問及是否認為三隧分流和中環繞道一定成功時，田北辰就稱，「啊，我唔係神」，認為未來難以預測，但感到目前為止勢頭良好。